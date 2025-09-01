בגלל סאגת אומן: השר לוין מסרב לקבל את תיק ירושלים

פרסום ראשון: ראש הממשלה מחזיק בתפקיד בניגוד להוראות בג"ץ • הרקע: סירובו של שר המשפטים לעמוד בראש משרד שמחזיק בסמכויות להילולת מירון והנסיעה לאומן • כדי להעביר את התיק נדרשת הצבעה אך בליכוד חוששים

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים
בניגוד לפסקת בג"ץ: נתניהו משמש כשר ירושלים מזה חודש וחצי

ראש הממשלה בנימין נתניהו מחזיק בתפקיד שר ירושלים ומסורת במשך חודש וחצי, בניגוד לפסיקת בג"ץ, זאת עקב סירובו של שר המשפטים יריב לוין לעמוד בראש המשרד שאחראי לנסיעה לאומן - כך חשף הערב (שני) כתבנו ארי קלמן ב"מהדורה המרכזית". 

שר המשפטים מסרב לעמוד בראש המשרד המחזיק בסמכויות להילולת מירון והנסיעה לאומן. לצורך העברת הסמכויות דרושה הצבעה בכנסת ובליכוד חוששים כי לא יושג לכך הרוב הדרוש. 

