בגלל סאגת אומן: השר לוין מסרב לקבל את תיק ירושלים

פרסום ראשון: ראש הממשלה מחזיק בתפקיד בניגוד להוראות בג"ץ • הרקע: סירובו של שר המשפטים לעמוד בראש משרד שמחזיק בסמכויות להילולת מירון והנסיעה לאומן • כדי להעביר את התיק נדרשת הצבעה אך בליכוד חוששים