ארגון הצעירים המשרתים "כתף אל כתף" הודיע היום (רביעי) על הצטרפותו למפלגה "בנט 2026" ועל תמיכה פומבית בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקראת הבחירות הקרובות.

הארגון, שהוקם בשנת 2024 על רקע המאבק בחוק הגיוס והדרישה לשוויון בנטל, פועל לגיוס צעירים וצעירות לפעילות אזרחית ולחיזוק מעמד הציבור המשרת. כעת, הוא רואה בבנט ובמפלגתו "בית ערכי וטבעי" לקידום מטרותיו.

במסגרת המהלך, מייסד הארגון יונתן שלו צפוי להשתלב בקדמת רשימת המועמדים לכנסת ולהיות חלק מהנהגת המפלגה. בהודעת הארגון נמסר כי "רק בנט הוכיח שהוא יכול לתקן את ישראל ולבנות עתיד טוב יותר לצעירים".

בנט עצמו בירך על המהלך ואמר כי הדור הצעיר הוכיח את עצמו מאז 7 באוקטובר: "הדור הזה קם, נלחם והציל את המדינה. עכשיו אנחנו צריכים את האנרגיות שלו כדי לבנות מחדש את ישראל".

גם שלו התייחס להצטרפות ואמר כי מדובר ב"צו השעה", תוך הדגשת מחויבות הדור הצעיר לשיקום המדינה: "נעשה הכול כדי להסתכל לילדים שלנו בעיניים ולומר - היינו שם, בנינו והצלנו".

⁠מאחורי הקלעים כמה גופים פוליטיים ניסו להחתים את שלו והארגון, וניהלו מגעים, בנט גבר בסופו של דבר על השאר.