בציונות הדתית מבהירים לחרדים: "לא נפגע בלוחמים עבור קמפיין של דרעי"

פרסום ראשון: בעקבות מכתבו הנוקב של הרמטכ"ל, מפלגת החרדים קיבלה לאחרונה איתותים ברורים מגורמים בציונות הדתית לפיהם הם יתקשו לתמוך בהעברת חוק ביטול מעצר העריקים בכנסת.

בכיר בציונות הדתית הבהיר את עמדת מפלגתו ואמר כי "אנחנו תומכים בהפסקת המעצרים, אבל החוק הזה לא יביא להפסקת המעצרים כי הוא יפסל על ידי בג"צ במיידית". אותו בכיר הוסיף ומתח ביקורת ישירה על השותפים הקואליציוניים: "עם כל הכבוד לקמפיין של אריה דרעי, אנחנו לא נפגע בלוחמים".

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העמדה של הציונות הדתית מציבה קושי משמעותי להמשך קידום החקיקה, רגע לפני שהיא עולה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. מוקדם יותר היום, וועדת החוץ והביטחון אישרה את נוסח הצעת החוק, המבקשת לקבוע הסדר שימנע הליכי אכיפה ומעצר כלפי תלמידי ישיבות לתקופה מוגדרת.

ההסתייגות בקואליציה מגיעה בהמשך למכתב ששיגר היום הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון כ"ץ, שבו התריע מפני "פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים הנושאים בנטל כשנתיים וחצי".

בתגובה למכתב, יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט טען כי הממשלה בוחרת להתעלם מאזהרות הצבא, בעוד שבפורום המילואימניקים הדתי-לאומי גיבו את עמדת זמיר ומסרו כי החוק פוגע במשרתים ובביטחון המדינה. מנגד, מלשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, נמסר כי נוסח החוק גובש בתיאום מלא עם משרד הביטחון וכי מעצרי העריקים אינם מובילים לגיוס בפועל אלא מסיטים משאבים לשווא.