בן גביר: "לא ברור לי למה רינת סבן צריכה להיות קצינה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס הערב (שלישי) בשיחה עם i24NEWS לפסק הדין כי עליו לקדם את הקצינה רינת סבן. השר אמר כי "יש לה ציונים נמוכים במרכזי הערכה, יש עליה ביקורת של שוטרים, לא ברור לי למה היא צריכה להיות קצינה".

כמו כן, אמר: "ההליך נמשך, הוגש עיכוב ביצוע, היום היועצת הגיבה, לא הופתעתי מהתגובה אבל אנחנו דורשים לעכב את הביצוע של הדבר הזה, משום ששוטרת שמחטטת בטלפונים של אנשים זו שאלה קשה אם היא צריכה להיות קצינה".

לשאלתנו האם הוא חושש שבג"ץ יחליט שהוא לא יוכל לכהן כשר, השיב בן גביר: "אם תהיה החלטה כזו יכול להיות שזו הזדמנות לעשות סוף סוף סדר במערכת המשפט".

בתוך כך, בכנס של "עוצמה יהודית" בעיר נתיבות, תקף השר את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה כשאמר כי היא "פקידה עבריינית שתפרה תיקים לראש הממשלה בנימין נתניהו. היא מנסה עכשיו לפטר שרים, אתם בחרתם בי, לא בגלי בהרב מיארה. והיא רוצה להדיח אותי, אתם יודעים למה? כי אני לא מוריד בפניה את הראש, כי אני לא מוכן לקבל את התכתיבים שלה".

"לפני כמה חודשים שלחו אלי מסר של מאפיה מהלשכה שלה, אמרו אם אתה לא תמנה אחת מהחוקרות שהמערכת כל כך חפצה בעיקרה, אם אתה לא תמנה אותה לקצינה, אנחנו נפטר אותך. הם אמרו והם מנסים לעשות, ואני אומר לגלי בהרב-מיארה, אני לא סופר אותך! אני לא עציץ, את עבריינית. היא מעורבת בפרשת הפצ"רית, היא שיבשה הליכי חקירה, היא תפרה תיקים לחפים מפשע והיא הייתה צריכה ללכת הביתה, הביתה, הביתה!", אמר.

נזכיר כי בשבוע שעבר, בית המשפט המחוזי הורה לבן גביר לקדם את סבן ולהעניק לה דרגת סגן-ניצב. בפסק הדין נקבע כי סירוב השר עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, ושלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".

עוד נקבע כי בנסיבות החריגות כשהשר מסרב לקבלת החלטה בעניינה של רב-פקד סבן, גם לאחר שהונחו לפניו תשתית מלאה - יש לראות בו כמי שהחליט שלא לקדם אותה בדרגה. בנוסף, נדחתה הטענה כי ההליך המינהלי טרם הושלם.

בן גביר הגיב לכך במתקפה על בית המשפט: "שוב הוכח שאין שופטים בירושלים - טענת בית המשפט המחוזי כי לשר אסור לשקול את מעורבותה של סבן בחקירות לא חוקיות של לשכת ראש הממשלה היא בעצמה שיקולים זרים, ומלמדת שכל פסק הדין מושתת על שיקולים זרים. במדינה מתוקנת חוקרת שמעורבת בחקירה לא חוקית צריכה לסיים את שירותה במשטרה ולא לקבל הגנה מיצחק עמית ושלוחיו. רפורמה משפטית עכשיו".