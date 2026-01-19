נתניהו בכנסת: "יש לנו ויכוח עם טראמפ אבל חיילים קטארים וטורקים לא יהיו ברצועה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא היום (שני) דברים בדיון 40 החתימות בכנסת, בנושא "כישלון מתמשך של הממשלה במיגור האלימות והפשיעה". רה"מ הצהיר כי "יש לי חזון לנגב כולו - ואנחנו מיישמים אותו בשיטתיות". לדבריו, "ארגוני הפשיעה הם ארגוני טרור לכל דבר וננהל נגדם מלחמת חורמה. נחוקק חוק שיגדיר את העבריינים כעבריינים ביטחוניים".

בנוסף, האשים נתניהו את הייעוץ המשפטי ב"מגבלות וחסמים" למימוש חזונו לנגב: "נסיר את המגבלות של רמ"י" (רשות מקרקעי ישראל), אמר. "נעשה מהפכה בנגב. עם הייעוץ המשפטי שחוסם כל דבר, אתה לא יכול לפתוח שם כלום, לא יכול לעשות שום דבר עם הבירוקרטיה".

הוא התייחס גם למתיחות מול איראן והבהיר: "אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו, נפעל בעוצמה שטרם הכירה". לדבריו, "איש אינו יכול לנבא מה יהיה באיראן, אבל יהיה אשר יהיה - היא לא תחזור למה שהייתה".

על שלב ב' בעזה אמר כי "שלב ב' אומר דבר אחד פשוט, חמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז, בדרך הקלה או בדרך הקשה". בנוסף הבהיר כי "חיילים קטארים וטורקים לא ידרכו בעזה", בהתייחס למחלוקת סביב תוכנית טראמפ לוועדת השלום ברצועה. "יש לנו ויכוח עם טראמפ... אפשר להגיע להסכמות, זה לא יפגע ביחסים", אמר בנוסף.

לאחר מכן, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לנתניהו בנאומו: "הנשיא טראמפ פרסם, על הראש שלך, את הרכב 'הוועד המנהל' של עזה. המארחים של חמאס באיסטנבול ודוחא, השותפים האידיאולוגיים של חמאס, הוזמנו לנהל את עזה. מאז אותו נאום, הנשיא טראמפ פרסם גם את הרכב ועדת הטכנוקרטים שאמורה לנהל את חיי היום יום בעזה. אני יודע שאתם מנסים לטשטש את זה, אבל הגורם הדומיננטי בוועדה הוא הרשות הפלסטינית".

"יש שתי אפשרויות", הוסיף לפיד, "או שהסכמת מאחורי גבנו שטורקיה, קטאר והרשות הפלסטינית יהיו בעזה, או שטראמפ לא סופר אותך ממטר. טראמפ הבין את מנגנון ההפעלה שלך. הוא הבין שאתה בשנת בחירות, ואתה פוחד להפסיד, אז אם תקבל הזמנה למסיבה, עם כמה מילים יפות וחיבוק גדול מול המצלמות, הוא יוכל לקפל אותך על האינטרסים הבטחוניים הכי חשובים של מדינת ישראל".

לפיד התייחס בדיון, לבחירות שיתקיימו השנה. הוא אמר על שאלת האלטרנטיבה לנתניהו: "מי יחליף אותו? מי שאפשר לסמוך עליו. מי שבמשמרת שלו לא נרצחו הכי הרבה יהודים מאז השואה".