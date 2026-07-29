נתניהו טען שלא ראה את הסרטון נגד איזנקוט עד היום: "מה עם ההסתה נגד שרה ויאיר?"

גורם מדיני בכיר אמר כי ראש הממשלה לא ראה את סרטון ה-AI של הליכוד שעורר סערה • "הוא רק שמע את התגובות. אין התעסקות באיומי הרצח על רעיית ראש הממשלה ובנו. תתייחסו לזה ברצינות"

נדב אלימלך
נדב אלימלך  ■ כתב פוליטי ■ 
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ראש הממשלה בנימין נתניהו, ארכיון
ראש הממשלה בנימין נתניהו, ארכיוןAriel Schalit / AP

גורם מדיני בכיר אמר היום (רביעי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ראה את סרטון ה-AI של הליכוד על גדי איזנקוט. "הוא רק שמע את התגובות, והוא חושב שכדאי לא לעסוק בשכול מכל כיוון", אמר הגורם, "אין התעסקות באיומי הרצח על רעיית ראש הממשלה ובנו. אם זה היה הפוך הייתם משתקים את המדינה. תתייחסו לזה ברצינות".

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ראש הממשלה נתניהו ומפלגת הליכוד פרסמו סרטון בינה מלאכותית בו נראה איזנקוט רץ בזרועות פתוחות לעבר צעיר הלובש חולצה עם הכיתוב ל"אחדות ישראל", אך ברגע האחרון סוטה ממסלולו ומחבק את יו"ר רע"ם, מנסור עבאס.

נתניהו ואיזנקוט ראש בראש: מי מוביל בהתאמה לראשות הממשלה | סקר המנדטים של i24NEWS
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ברשת התעוררה סערה לאחר שגולשים רבים טענו כי דמותו של הצעיר מזכירה את בנו של איזנקוט, גל, אשר נפל המלחמה ברצועת עזה.

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