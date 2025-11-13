ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט תקף הבוקר (חמישי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע הדיווחים כי השליטה הזמנית ברצועה תועבר לידי גורמים זרים, בהם קטאר וטורקיה. "חלקם עויינים וזה מסכן את ביטחון ישראל", אמר.

אמש דיווחנו במהדורה המרכזית כי באיחוד האמירויות מודאגים מהעובדה שגורמים קטארים וטורקיים, שהיא רואה בהם כמי שיאפשר את המשך קיומו של חמאס, תופסים מקום מרכזי בתוכנית לשיקום עזה. ראש הממשלה לשעבר אמר כי העברת השליטה למדינות אלו היא "אוסלו על סטרואידים".

עוד כתב בנט כי צה"ל חייב לקבל את האפשרות לפעול כל הזמן ו"לכסח את הדשא". "לטפל באיומים כשהם קטנים, לפני שהם הופכים למפלצות טרור כמו שחווינו בדרום". ראש הממשלה לשעבר דרש פרסום מיידי של כל ההתחייבויות והוויתורים עליהם חתמה ישראל. "מהו המניע הגלוי או הנסתר של הממשלה להסכים לוותר על הביטחון וחופש הפעולה שלנו?", אמר, ודרש "שקיפות מלאה ביחס לביטחונים" של האזרחים.