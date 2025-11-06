סקר i24NEWS: הליכוד מוביל במנדטים, אך בנט מצמצם פערים

סקר של "דיירקט פולס" שנערך עבור i24NEWS ותוצאותיו נחשפו הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", מעלה כי "הליכוד" היא המפלגה המובילה בקרב 501 הנדגמים, עם 31 מנדטים - ירידה של שלושה מנדטים מהסקר הקודם שנערך לפני חודש.

מתחתיה נמצא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם מפלגתו החדשה "בנט 2026", עם 18 מנדטים - ועליה של מנדט מהסקר הקודם. המפלגות "כחול לבן", "יש עתיד", "המילואימניקים" ו"בל"ד" לא עוברות את אחוז החסימה. צפו בתוצאות המלאות - בראש העמוד

כמו כן, ברקע סערת היבחרו של זוהרן ממדאני האנטי-ישראלי לראש עיריית ניו יורק - 83% מהמשתתפים חושבים שממדאני הוא אנטישמי, ו-46% העידו שיעדיפו להימנע מביקורים בעיר בזמן כהונתו. 36% העידו שימשיכו לבקר בה כרגיל ואילו 20% השיבו שאינם יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור חדשות i24NEWS, בתאריך 6 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 501 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.