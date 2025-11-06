סקר i24NEWS: הליכוד מוביל במנדטים, אך בנט מצמצם פערים

עם 31 מנדטים, הסיעה של נתניהו ממשיכה להוביל בקרב המשתתפים במדגם שערכה דיירקט פולס • בנט במקום השני • כמו כן, 83% מהמשתתפים חושבים שראש עיריית ניו יורק הנבחר הוא אנטישמי • התוצאות המלאות

נדב אלימלך
נדב אלימלך  ■ כתב פוליטי ■ 
סקר של "דיירקט פולס" שנערך עבור i24NEWS ותוצאותיו נחשפו הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", מעלה כי "הליכוד" היא המפלגה המובילה בקרב 501 הנדגמים, עם 31 מנדטים - ירידה של שלושה מנדטים מהסקר הקודם שנערך לפני חודש. 

מתחתיה נמצא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם מפלגתו החדשה "בנט 2026", עם 18 מנדטים - ועליה של מנדט מהסקר הקודם. המפלגות "כחול לבן", "יש עתיד", "המילואימניקים" ו"בל"ד" לא עוברות את אחוז החסימה. צפו בתוצאות המלאות - בראש העמוד

כמו כן, ברקע סערת היבחרו של זוהרן ממדאני האנטי-ישראלי לראש עיריית ניו יורק - 83% מהמשתתפים חושבים שממדאני הוא אנטישמי, ו-46% העידו שיעדיפו להימנע מביקורים בעיר בזמן כהונתו. 36% העידו שימשיכו לבקר בה כרגיל ואילו 20% השיבו שאינם יודעים. 

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור חדשות i24NEWS, בתאריך 6 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 501 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.

