שרת התחבורה מירי רגב התראיינה היום (שני) ב"מהדורת חמש" עם שרון ניסים, והתעקשה כי "לא בנט ולא איזנקוט יקחו קולות מהימין. אף איש ימין לא יצביע למי שמוכן לשבת בממשלה עם האחים המוסלמים. יש התפכחות בחברה הישראלית, הרבה מאוד אנשים מהמרכז עוברים ימינה והם מבינים שהיחידי שיכול להוביל את מדינת ישראל מול האתגרים שעומדים לפנינו הוא רק ראש הממשלה נתניהו".

על ההצבעה לפיזור הכנסת שצפויה לעלות בכנסת ביום רביעי, השרה אמרה: "אם הקואליציה תחליט, ההצעה תעבור. אני לא יודעת אם בתוך זה יהיה גם תאריך אבל זה יגיע לידי ביטוי במהלך העבודה לקריאה ראשונה".

"על המאמצים של ראש הממשלה נתניהו למנוע את פיזור הכנסת והמחירים הגבוהים שהיא גובה, היא אמרה כי "חוק הגיוס, כאחת ששירתה בצה"ל 25 שנה הוא חוק מצוין. פעם ראשונה בחקיקה מגייסים חרדים. הכמות של החרדים תואמה עם צה"ל. אני לא מכירה חילונים שלא מתגייסים ומטילים עליהם סנקציות".

על האזהרות האחרונות של צה"ל לפיהן עד ינואר יחסרו לו כ-7,000 לוחמים, היא אמרה: "אם היינו מעבירים את החוק הזה הרבה קודם, היו לנו היום עשרות רבות של מתגייסים חרדים. החוק הזה צריך לעבור, גם החרדים מבינים את זה".

רגב התייחסה גם למשא ומתן מול איראן, כשאמרה כי "מי שמנהל אותו הוא הנשיא טראמפ ואנחנו ממתינים לראות מה יקרה. מה שבטוח, האורניום המועשר לא יכול להישאר באיראן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונראה מה יהיו ההחלטות של הנשיא טראמפ".

על הארכת הפסקת האש עם לבנון השרה אמרה: "צה"ל יורה, אנחנו פועלים עד אזור הליטני, כוחות רדואן לא יכולים להגיע אל הגבול. אנחנו שולטים באותם שטחים ולא נעזוב עד שנוודא שחיזבאללה מפורק מנשקו". עוד הוסיפה כי "המציאות בצפון מאוד מטרידה ואנחנו חייבים לטפל בה. הרחפנים מאוד מאתגרים וראש הממשלה הנחה למצוא לזה פתרון".