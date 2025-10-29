תחקיר: מדוע ברקת שילם עשרות אלפי ש' לבכירה בעירייה?

שר הכלכלה ניר ברקת שילם עשרות אלפי שקלים לפעילת הליכוד איריס נפתלי - שבמקביל מכהנת בתפקידים בכירים בעיריית אשדוד, כך עולה מתחקיר i24NEWS ששודר הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית". לפי המידע שבידינו, ברקת שילם מכספו האישי לנפתלי בגין שירותי ייעוץ, או כהגדרה של "ניהול איזור דרום".

נפתלי היא עובדת בכירה בעיריית אשדוד, שמכהנת בעשור האחרון כיושבת ראש ועד העובדים בעירייה, החולש על כ-3,000 עובדים. במקביל, היא משמשת כמנהלת אגף האירועים בעירייה. נפתלי נחשבת מקורבת לראש העיר יחיאל לסרי וראש הממשלה בנימין נתניהו.

נפתלי ואחיה אשר נהון נחשבים למי שמובילים זה שנים את הפעילות הפוליטית של הליכוד באשדוד. בפריימריז האחרון ב-2022, נחשבה נפתלי למי שקידמה את ברקת עד למקום הראשון.

נציין כי כשפנינו לעירייה עם השאלה האם קיבלה נפתלי אישור על העסקתה הנוספת, על ידי ברקת, בזמן כהונתה בעירייה - לא קיבלנו תשובות. גם לא מנפתלי עצמה.

ברקע, נוסיף ונציין, כי לנפתלי ארבע הרשעות פליליות של הפרת אמונים מ-2015, לפיהן ניצלה לרעה אז את היותה עובדת ציבור בעירייה.

עוד נציין כי הקשר בין ברקת לנפתלי, עובדת בכירה בעיריית אשדוד, לא מופיע בהסדר ניגוד העניינים הפומבי של השר. על השאלה האם זה דווח בשאלון ניגוד העניינים שלו - לא קיבלנו תשובות מלשכתו.

כל זאת מתקיים תחת הרדאר של מבקר המדינה, אליו קיימת חובת דיווח של התקשרויות מסוג זה - אם כי מבדיקתנו אלו נבדקות בפועל אך ורק בתקופה המוגדרת כתקופת בחירות. ייתכן מאוד ועוד יידרשו לתת על כך את הדעת.

תגובות:

מלשכתו של ניר ברקת נמסר: "ניגודי העניינים של השר ניר ברקת מוסדרים במלואם באמצעות ייעוץ משפטי ועורכי דין, וההסכם המדובר נחתם בהתאם לכל הכללים והאישורים הנדרשים. מדובר בתשלום מכספו הפרטי של השר, כפי שנהג גם ברכישת רכבו, בעבודתו בשכר של שקל לשנה ובמימון נסיעותיו לחו”ל. במקום לעודד נבחרי ציבור הממעטים להשתמש בכספי ציבור, בוחרת התקשורת משום מה לעודד את ההיפך".

מעיריית אשדוד נמסר: "הטענות שהועלו בשאילתא אינן נכונות ופרסומן כפי שהוצגו לנו יהוו לשון הרע. בניגוד לנטען, לא מדובר בעבודה רציפה עבור ברקת אלא בפעולה רנדומלית שהגברת נפתלי ביצעה עבור השר. היא עשתה זאת על חשבון הזמן הפרטי שלה - לא במסגרת עבודתה בעירייה או קשר כלשהו לעירייה".

ממשרד מבקר המדינה נמסר: "החוק מבחין בין פעולות של נבחר ציבור לטובת התמודדות בבחירות מקדימות לבין פעילות פוליטית שגרתית. משרד מבקר המדינה בוחן במסגרת הביקורת, לאחר מערכת בחירות ולאחר קבלת דין וחשבון של המועמד, את העמידה בכללים שנקבעו בחוק ובהנחיות מבקר המדינה".