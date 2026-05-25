הדרישות הכספיות הגבוהות והשנויות במחלוקת שהוצבו בפני המועמדים לבחירות המקדימות (הפריימריז) במפלגת "הדמוקרטים" צפויות לעבור ריכוך משמעותי בימים הקרובים, מהלך שישפיע באופן ישיר על סיכויי ההתמודדות של מועמדים מעוטי יכולת ועל פני הרשימה הסופית של המפלגה לכנסת, כך שיתף המועמד בפריימריז, העיתונאי תומר אביטל, היום (שני) בריאיון לתוכנית "מדברים חדשות".

לדברי אביטל, הוא שוחח ביומיים האחרונים עם יו"ר המפלגה, יאיר גולן, והאחרון הסכים לבחון מחדש את הדרישה הכלכלית ולשנות את המנגנון. לפי הסיכום המסתמן, סכום הפיקדון שעומד כעת על 50 אלף שקלים יופחת באופן משמעותי, ויופקד כהמחאת ביטחון בלבד שלא תמומש מראש אלא במקרה של הפרת התקנון האתי.

ההתפתחות הזו מגיעה פחות מיממה לאחר חשיפת טיוטת התקנון החדש אמש ב-i24NEWS, אשר עוררה גל ביקורת פנימי חריף במפלגה המאוחדת. על פי אותה טיוטה, כל מועמד נדרש להפקיד ערבות בגובה 50 אלף שקלים, בנוסף לדמי השתתפות קבועים של עשרת אלפים שקלים, כאשר הכסף אמור להישאר בידי גזברות המפלגה לא רק עד תום הבחירות המקדימות, אלא עד ליום הבחירות לכנסת עצמן.

הדרישה הולידה חשש כבד בקרב פעילים ומועמדים מפני "סנקציה מצננת" שנועדה להעניק ליו"ר המפלגה כלי ענישה מול מי שלא יתיישר עם הקו הפוליטי הרשמי, במיוחד לאור העובדה שהתקנון המקורי לא הגדיר במפורש את העילות המדויקות לפדיון הסכום או את לוחות הזמנים להחזרתו.

אביטל הגן בריאיון על עצם הצורך במנגנון פיקוח והסביר כי הצעד נועד לשמור על טוהר הבחירות הפנימיות, בייחוד כאשר המפלגה מונה כבר כ-70 אלף מתפקדים רשומים. לדבריו, הקנס הפיננסי יופעל רק כסנקציה נגד מועמדים שיפרו את הקוד האתי, ינהלו קמפיינים אנונימיים של הככפשות נגד חבריהם לרשימה, או שישיגו גישה בלתי חוקית למאגר הנתונים כדי להציף את חברי המפלגה במסרונים ובדיוור ישיר.

ועידת המפלגה, המונה למעלה מאלף צירים, צפויה להתכנס ביום ראשון הקרוב כדי לדון בסעיף זה ולאשר את הנוסח הסופי של התקנון לקראת פתיחת הקמפיין הרשמי.

במהלך המשך הריאיון, שהפך לעימות סביב אופייה המגזרי של המפלגה, סיפק אביטל חשיפה אישית יוצאת דופן כאשר הצהיר כי שם משפחתו המקורי הוא אבוטבול, וכי הוא בן לעדות המזרח, חצי מצרי וחצי מרוקאי.

הצהרה זו הגיעה בתגובה לטענות לפיהן קהל היעד וההרכב האנושי של המפלגה נותר מבוגר, ומבוסס בעיקרו על תושבי קיבוצים ועל הגמוניה אשכנזית מסורתית. אביטל דחה את הטענות הללו, כינה את השימוש בשד העדתי ככלי פוליטי "גזענות", ותקף את המפלגות החרדיות בקואליציה, ובראשן יהדות התורה, על הפעלת רשתות חינוך נפרדות ומגזריות.

כדי לבסס את טענת הגיוון, הציג אביטל את מנגנון השריונים הייחודי של מפלגת הדמוקרטים, שהוקמה כאיחוד פוליטי בין מפלגת העבודה, מפלגת מרצ וארגוני המחאה השונים במטרה לייצר גוש שמאל מאוחד ורחב.

הרשימה מתחייבת לייצוג מגדרי של 50 אחוזים לנשים, לצד מקומות מובטחים לנציגי קיבוצים, ערבים, דרוזים ומיעוטים נוספים. המועמד הודה כי שיטה זו עלולה לדחוק אותו לאחור בדירוג הסופי של הרשימה לכנסת, אך הדגיש כי המטרה הפרלמנטרית היא שיקוף מדויק של מבנה החברה הישראלית על כל גווניה, מתוך תפיסה שגיוון אנושי מייצר קבלת החלטות טובה יותר.

מהדמוקרטים נמסר בתגובה הרשמית: "כל מועמד נדרש להפקיד המחאת ביטחון כדי להבטיח עמידה בכללי הבחירות, בקוד האתי ובהוראות ועדת הבחירות, ולמנוע הפרות של טוהר הבחירות או שימוש לא תקין במידע ובאמצעי התעמולה של המפלגה".