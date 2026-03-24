הממשלה תאשר גיוס 400 אלף מילואימניקים; הייעוץ המשפטי: "קושי משמעותי בשוויון"

הייעוץ המשפטי פרסם חוות דעת חריפה על ההחלטה לאפשר גיוס של 400 אלף מילואימניקים בצו חירום, אותה צפויה הממשלה לאשר הערב (שלישי). המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד עדן יוסף, טוענת כי ההצעה מעלה קושי משמעותי בהיבטי השוויון, הנטל על משרתי המילואים הולך ומצטבר כבר כשנתיים וחצי, בעוד שחלק מהאוכלוסיות אינן נושאות בנטל השירות.

הייעוץ המשפטי מדגיש גם כי בעוד הנטל על המשרתים, משפחותיהם והמעסיקים הופך לקשה וחמור יותר, "חלק מהאוכלוסיות אינן נושאות בנטל השירות". עוד צוין כי הממשלה טרם קידמה חקיקה שתסדיר את גיוס בני הציבור החרדי, מה שמחריף את הפגיעה בשוויון בצל הגדלת המכסות.

לפי הצו, מספר המילואימניקים המרבי שניתן יהיה לקרוא להם לשירות יעמוד על 400 אלף חיילים. הצו הנוכחי, המהווה עלייה לעומת המכסה הקודמת שעמדה על 280 אלף, יהיה בתוקף עד ל-31 במאי 2026.

לפי דברי ההסבר להחלטה, הצורך בהגדלת הסד"כ נובע מהימשכות הלחימה ובפרט לאור מבצע "שאגת הארי". במסמך צוין כי לצד המערכה מול איראן, צה"ל פועל בהגנה ובפעילות קרקעית בלבנון נגד חיזבאללה, שם הותקפו מעל 2,000 מטרות וחוסלו מאות מחבלים.

לפי הנתונים הכלכליים המצורפים להחלטה, עלות יום מילואים אחד בצו 8 מוערכת בכאלף שקלים. עוד עולה מהנתונים כי השוואת הוצאות הביטחון של רבעון ג' בשנת 2024 מול התקופה המקבילה ב-2022 (ללא צווי 8), הצביעה על עלויות נוספות שנאמדו בכשישה מיליארד שקלים. נוסף על הגדלת המכסה ל-400 אלף, שר הביטחון פועל להעלאת גיל הפטור למקצועות חיוניים ל-49.