במאי 2024, המשטרה פותחת בחקירה על עבירות שוחד נגד נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר איתן אורנשטיין ונגד ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה, זאת בעקבות פרסום של העיתונאי חיים לוינסון שחשף תמלילי שיחה בהם התנה לכאורה נוה את תמיכתו במינוי אורנשטיין בהזזת השופטת דליה גנות מהתיקים של משרדו של נוה. אתמול עמיתנו אלי סניור פרסם כי עוזר של השרה לשעבר שקד זומן לאחרונה למסור עדות בפרשה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הערב (שני) אנו חושפים כי באפריל 2025 להב וראש אח"מ בועז בלט מבקשים לחקור באזהרה את השרה לשעבר איילת שקד על עבירת הפרת אמונים, זאת למרות שלדבריהם עצמם, העבירה התיישנה כבר 4 שנים קודם לכן. גם הפרקליטות המלווה תמכה בחקירה באזהרה של שקד.

שוטר אמיץ החליט שהוא לא יכול לשתוק, והעביר לידינו את המסמך הפנימי שנכתב עוד באפריל 2025, ונחשף כאן לראשונה.

"סבור צוות החקירה כי הראיות שנאספו עד כה מלמדות על קיומו של חשד סביר נגד איילת שקד לעבירת מרמה והפרת אמונים (שהתיישנה עוד בשנת 2021) ונבקש כי יותר לנו לחקור באזהרה את שרת המשפטים (לשעבר) שקד בחשד זה. בד בבד עם קבלת אישור פתיחה בחקירה בעניינה".

הצוות מתמודד עם העובדה כי אין כל יכולת להעמיד לדין את שקד, בשל העובדה שיש כבר התיישנות. על כך עונים בלהב במסמך: "הצורך בחקירתה באזהרה של השרה שקד חרף התיישנות העבירה נובע בראש ובראשונה מכך שמדובר בחקירה בעלת חשיבות ציבורית גבוהה. התיישנות במקרה זה, לא נכון שתמנע פתיחה בחקירה שתכליתה הגעה לחקר האמת".

כלומר, החקירה מבוקשת כי יש בה חשיבות ציבורית גבוהה, למרות שאין בה שום תוחלת פלילית. ראש יאח"ה וראש אח"מ בועז בלט תמכו בעמדה זו, וגם הפרקליטות ביקשה לחקור את שקד באזהרה.

רק כעת, שנה לאחר מכן ורגע לפני הבחירות, פתאום יש אור ירוק מהיועצת לגבות גרסה מעוזר של שקד כדי לבסס את החשד נגדה. מה לגבי שקד עצמה? המשטרה והפרקליטות מחכות עדיין לאישור של היועמ"שית.

ממשטרת ישראל, הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה נמסר: "מטבע הדברים איננו מתייחסים לחקירה מתנהלת".