ההתפתחויות במו"מ: בן גביר איים בעזיבה וסמוטריץ' תקף את רה"מ

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחסו הערב (שבת) להתפתחויות הדרמטיות במגעים לסיום המלחמה, שנרשמו במהלך סוף השבוע. תגובותיהם הגיעו לאחר שהשניים לא היו חלק מהדיונים בנושא. במהלך השבת שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם השניים אודות הנושא, ועם צאת השבת, הם זומנו לפגישה איתו.

השר סמוטריץ' הגיב להחלטה לעצור את המבצע לכיבוש העיר עזה ואמר כי זו "שגיאה קשה". הוא כתב בחשבון ה-X שלו כי "החלטת ראש הממשלה לעצור את המתקפה בעזה ולנהל לראשונה מו"מ שלא תחת אש היא שגיאה קשה והיא מתכון בטוח למריחת זמן מצד חמאס ולשחיקה הולכת וגוברת של העמדה הישראלית, הן ביחס לשחרור החטופים בפעימה אחת בתוך 72 שעות והן ביחס למטרת המלחמה המרכזית של חיסול חמאס ופירוז מלא של עזה".

השר בן גביר הסלים ואיים בעזיבת הממשלה "במידה ולאחר שחרור כל החטופים חמאס ימשיך להתקיים". "מטרת המלחמה המרכזית שנגזרה מטבח ה-7 באוקטובר, הוא שארגון הטרור חמאס לא יכול להישאר קיים", אמר.

השר לביטחון לאומי הוסיף כי הוא וסיעת עוצמה יהודית הודיעו לראש הממשלה: "לא נהיה חלק מתבוסה לאומית שתהיה לדראון עולם, ושתהפוך לפצצה מתקתקת של הטבח הבא".

במקביל, מקורבי בן גביר הוסיפו: "לאורך כל הדרך אמרנו שאסור להשאיר אף אחד מאחור, ועסקאות חלקיות הן אסון. הדרך הנכונה לשחרור החטופים היא באמצעות כתישה צבאית, והפסקה מוחלטת של הסיוע ההומניטרי, אבל המתווה הנוכחי מדבר על שחרור כל החטופים - מה שלא היה מעולם". עוד הוסיפו: "הוא צפוי להצביע בממשלה נגד העסקה שבה ישוחררו מחבלים, משום שכאמור לעמדתו הדרך הנכונה לשחררם היא בלחץ צבאי. הוא לא יפרוש מהממשלה בשלב זה, כאשר הקו האדום שהוא מציב הוא על אי פירוז חמאס".

לדבריהם, בן גביר צפוי להגיד לנתניהו בפגישה כי "אם חמאס ממשיך להתקיים, בין אם באופן רשמי ובין אם בכסות אחרת - זה קו אדום ולא נהיה חלק מהממשלה".

מטה משפחות החטופים בתגובה לדבריו של השר סמוטריץ׳: "מדינת ישראל ניצחה למורת רוחו של סמוטריץ׳ ולמרות סמוטריץ׳. כך צריך להיות וכך יהיה גם עכשיו".