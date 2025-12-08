עמיחי אליהו: ניישב את עזה "כמו שהיה בצפת ובחיפה"

לאחר שחברי עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר דנו הבוקר (שני) בכנסת על חוק עונש מוות למחבלים, ונעדו כולם סיכת בצורת חבל תלייה, שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר בריאיון ל-i24NEWS כי צריך להקים התנחלויות ברצועת עזה. "אופק מדיני חייב להיות כמו שעשינו בתל אביב - שהייתה כפר פלסטיני, וכמו שהיה בצפת ובחיפה", טען.

"מכל מקום בו תקום התיישבות יהודית, ובו יהיו חיים יהודיים - המוות ייעלם", אמר אליהו והוסיף, "מה עושים? מקימים שם התנחלויות. לא התנחלויות סגורות בגדר - מיישבים את עזה". עוד ציין, "לא התנחלויות סגורות בגדר - מיישבים את עזה".

"כיוון שברוך השם אנחנו נמצאים בדמוקרטיה", "נמשוך את הספינה שנקראת מדינת ישראל עוד ועוד לכיוון של האבות המייסדים, של בן גוריון, של יגאל אלון", ציין אליהו.

כזוכר מוקדם יותר היום כאמור חברי הכנסת מעוצמה יהודית בראשון השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיעו לדיון בכנסת על חוק עונש מוות למחבלים כאשר ענדו כולם סיכה חדשה - בצורת חבל תלייה.

