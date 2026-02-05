הציטוט שהציג רה"מ בדיון החסוי - וההכחשה של אייזנקוט

ראש הממשלה בנימין נתניהו ציטט היום (חמישי) אמירות ואירועים של בכירים, במהלך דיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון. נתניהו טען כי אייזנקוט אמר בתקופתו כרמטכ"ל כי "המכשול הוא חומה בצורה, יש אפס היתכנות שיצליחו לעבור". יו"ר מפלגת "ישר!" השיב מנגד: "הגדר הוקמה אחרי סיום תפקידי".

--

נתניהו התייחס בדבריו למכשול שהוקם בגבול רצועת עזה, שנפרץ במתקפת 7 באוקטובר. העבודות על הקמת המקטע העילי של הגדר החלו בתחילת 2019, אייזנקוט אמר בתגובה לדבריו של נתניהו: "זה יכול היה להיות סיפור יפה, אלמלא היה שקר מוחלט - מבוסס על תחביבו של ראש הממשלה: הנדסת תודעה לאחור באמצעות הוצאת חלקי פרוטוקולים מניפולטיביים".

יו"ר מפלגת "ישר!" הוסיף כי בספרו של נתניהו, "ביבי. סיפור חיי.", כתב "איך הוקמה הגדר בזכותו ובניגוד לעמדת המטכ"ל. אנחנו מבינים ששונתה הגרסה מאז, מדינת ישראל מחכה לעדכון לאיזה שקר להאמין". אייזנקוט קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "שתביא לחקר האמת, ובניגוד לראש ממשלת 7באוקטובר - הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, לא מפחד לעמוד מולה כעד הראשון".