המפלה שספגה הקואליציה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) עם נפילתו של הצו לפטור ממע"מ של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' במליאה, עוררה גלים - והוזכרה גם בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט.

"יש אנשים שמאוד לא רוצים להצביע לדבר שעמד על הפרק ובסוף לא הצביעו", אמר, "מה היה הנימוק שלהם? ראש הממשלה דיבר איתי. שמעתי ארבעה חברי כנסת אומרים את זה. לא דיברתי איתם מילה".

"שר בכיר מאוד אמר לשר אחר - ראש הממשלה נתן לי את הגיבוי המוחלט, אבל זה לא נכון", הוסיף, "אנשים משתמשים בשם של ראש הממשלה כדי לקדם משהו".

כזכור, ההצבעה נפלה בעקבות מרד רחב בתוך הליכוד, כשראש הממשלה לא הצליח למנוע את המרד. בעקבות כך, רשימה של חברי כנסת בליכוד הצביעו נגד עמדת ראש הממשלה או שנעדרו, כמסר לראש הממשלה לקראת העברת התקציב, שכולל את רפורמת החלב.

הח"כים שהצביעו נגד עמדת ראש הממשלה: יולי אדלשטיין, ששון גואטה, שלום דנינו, אלי דלל, חנוך מילביצקי, דוד ביטן, אושר שקלים. רוב הח"כים מהליכוד נעדרו בהם שר הכלכלה ניר ברקת ושר החקלאות אבי דיכטר. בסך הכל הצביעו 25 בעד ו-59 נגד.

במפלגות החרדיות עולה חשש בעקבות ההצבעה הדרמטית הלילה שנתניהו לא שולט בליכוד, ושהסיכוי להעביר חוק גיוס קלושים, ובעקבות כך עלולים להפיל גם את התקציב.