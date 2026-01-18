פרסום ראשון: רה"מ הנחה לקדם סנקציות על כלל המשתמטים

בעקבות הנחיית בג"ץ, הממשלה דנה היום (ראשון) בהטלת סנקציות על משתמטים משירות צבאי, בדגש על הציבור החרדי. במהלך הדיון הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לשנות כיוון ולקדם סנקציות שיחולו על כלל המשתמטים מצה"ל - ולא רק על המגזר החרדי.

נתניהו אמר בדיון כי נדרשים צעדים שוויוניים הנוגעים לכלל האוכלוסייה, והורה על הקמת צוות ייעודי בראשות מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שיבחן צעדים שיגבירו את שיעורי הגיוס בקרב כלל הציבור ולא במיקוד מגזרי. לדבריו, אין מקום לאכיפה סלקטיבית.

בסיום הדיון קבעה הממשלה מספר עקרונות מנחים: הסנקציות יופנו כלפי משתמטים משירות צבאי, ולא יוחלו באופן גורף על כלל תלמידי הישיבות, לא יינקטו צעדים הפוגעים בזכויות יסוד באופן בלתי מידתי, ותיבחן עצירת הטבות הניתנות על בסיס היות האדם תלמיד ישיבה.

מזכיר הממשלה ציין במהלך הדיון כי הדיונים על החוק בוועדת חוץ וביטחון יסתיימו בעוד שבועיים.

i24NEWS

כזכור, בית המשפט העליון קבע לפני כחודשיים כי על רשויות המדינה לפעול בהקדם האפשרי, בתוך 45 ימים, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי משתמטים בני הציבור החרדי, אשר תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולצדם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי.

רכב השופטים בתיק כולל את המשנה לנשיא נעם סולברג, השופטת דפנה ברק-ארז, השופט דוד מינץ, השופטת יעל וילנר והשופט עופר גרוסקופף. העתירות שהוגשו במסגרת ההליך עוסקות ביישומו של פסק דין בג"ץ התנועה לאיכות השלטון שניתן לפני כשנה וחצי, ובפרט, באכיפת הוראות חוק שירות ביטחון.