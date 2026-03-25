אחרי סערת הציטוטים הגזעניים: זיו אגמון החליט לפרוש מלשכת רה"מ

בעיצומה של המלחמה, שוב טלטלה במקום הרגיש ביותר במדינה - לשכת ראש הממשלה. הציטוטים שפרסם אמש העיתונאי עמית סגל, ובהם התבטאויות גזעניות של ראש הסגל הזמני של נתניהו, עורך הדין זיו אגמון, וגם מתקפות על חברי כנסת של הליכוד ואפילו על נתניהו עצמו - הסעירו את המערכת הפוליטית. הערב (רביעי) אגמון הודיע כי החליט לפרוש מלשכת ראש הממשלה

"לצערי הרב בשבוע האחרון, אדם שהיה עימי בקשר חברי ממושך החליט להעביר חלקי ציטוטים משיחותינו הפרטיות. רובן המכריע של השיחות התקיימו עוד בטרם כניסתי לתפקיד בלשכת רה"מ. הציטוטים שהועברו הוצאו מהקשרם וכל מטרתם הייתה לייצר לי רצח אופי ולפגוע בראש הממשלה אותו אני משרת", אמר.

"אנחנו בימים גורליים שדורשים מכולנו עמידה איתנה מתוך אחדות ושותפות גורל. אולם משנוכחתי לגלות כי קודמתי לקדמת הבמה בעל כורחי, ונוצר סביבי שיח מפלג, החלטתי להודיע לראש הממשלה על סיום תפקידי ופרישה מהחיים הציבוריים", הוסיף.

הציטוטים - והתגובות הסוערות:

לפי הפרסום, אגמון אמר בין היתר על חברי כנסת של הליכוד: "ואטורי זה בבון, רביבו – מרוקאי מפגר. אלי דלל – כלומניק".

על עולים ממרוקו הוא אמר: "לא טוב שפתחו אותה לתיירות, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף".

על נתניהו עצמו אמר, אחרי שבעה באוקטובר: "הליכוד גמר את הקריירה. צריך שהמצרים יפרסמו את ההקלטה של השיחה עם ביבי - הוא גמור... ביבי סיים, הוא חייב ללכת הביתה".

כאמור, מדובר בעזיבה נוספת בלשכה, בה חסרים מספר בעלי תפקידים משמעותיים, בהם דובר ומנכ"לית - להם יש ממלאי מקום - בעלי סיווג ביטחוני שיכולים לסייע לראש הממשלה בזמן המלחמה. האנשים הקיימים ושמלווים את נתניהו אינם בעלי סיווג כזה.