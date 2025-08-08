לפיד: "החלטת הקבינט על כיבוש עזה - אסון, כמו שחמאס רצה"

מומלצים -

החלטת הקבינט המדיני ביטחוני על כיבושה המלא של העיר עזה מעוררת הבוקר (שישי) תגובות רבות במערכת הפוליטית, כאשר חברי האופוזיציה מתחו ביקורת קשה על ההחלטה והזהירו מהשלכותיה.

יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד ציין כי "החלטת הקבינט הלילה היא אסון שיוביל לאסונות רבים נוספים.

‏בניגוד מוחלט לדעת הצבא ודרגי הביטחון, בלי התחשבות בשחיקה ובהתשה של הכוחות הלוחמים, בן גביר וסמוטריץ' גררו את נתניהו למהלך שייקח חודשים ארוכים, יוביל למות החטופים, להרג חיילים רבים, יעלה עשרות מיליארדים למשלם המיסים הישראלי ויוביל להתרסקות מדינית".

עוד הוסיף: "‏זה בדיוק מה שרצה החמאס: שישראל תלכד בשטח בלי מטרה, בלי להגדיר את תמונת היום שאחרי, בכיבוש חסר תועלת שאיש אינו מבין לאן הוא מוביל".

יושב ראש הדמוקרטים, אלוף (מיל׳) יאיר גולן כתב בחשבון ה-X שלו: "החלטת הקבינט הלילה, בניגוד לדעת הרמטכ"ל, היא אסון לדורות. משמעותה - גזר דין מוות לחטופים ועוד משפחות שכולות. בנינו ונכדינו עוד יפטרלו בסמטאות עזה, אנחנו נשלם מאות מיליארדים לאורך שנים וכל זאת מטעמים של הישרדות פוליטית וחזיונות משיחיים. אנחנו חייבים להחריף את המאבק. הפלת הממשלה הזו תציל חיים".

שר הביטחון לשעבר, יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הוסיף: "ההחלטה שקיבל הקבינט, בניגוד לעמדתו המקצועית של הרמטכ"ל שהזהיר מפני הסכנות הרבות שמהלך כזה יביא, מוכיחה שהחלטות של חיים ומוות מתקבלות בניגוד לשיקולי הביטחון ומטרות המלחמה. ראש ממשלת השבעה באוקטובר שוב מקריב את ביטחון אזרחי ישראל בשביל הכיסא".

כזכור, הקבינט המדיני ביטחוני אישר במהלך הלילה את הכיבוש המלא של העיר עזה. במהלך הישיבה, השרים אישרו את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר במקביל הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הציע חלופה אחרת - שלא התקבלה.

בהודעת לשכת ראש הממשלה, שפורסמה עם סיום הדיון - שנמשך למעלה משש שעות - נמסר עוד: "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".