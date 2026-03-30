במכתב פתוח שמפורסם הבוקר (שני) בעיתון החרדי "המודיע" של אגודת ישראל, החרדים מחריפים את הטון נגד ראש הממשלה בביקורת קשה על אופן התנהלות הקואליציה מול הסיעות החרדיות. המכתב פורסם למרות שבמהלך הלילה הכנסת אישרה העברה של מיליוני שקלים לטובת הציבור החרדי במסגרת אישור התקציב.

כך נכתב: "ראש הממשלה, הוכחת פעם אחר פעם אל מול איומים מבית ומחוץ שכשאתה מסמן מטרה - אתה משיג אותה. לו היית פועל באותה נחישות לעמוד בדיבורך ולקיים את ההסכם איתנו - הדבר היה נעשה מזמן. במקום זאת, בחרה הממשלה בראשותך בדרך של גרירת רגליים".

​באגודת ישראל מאשימים ראש הממשלה ב"הונאה ומידור": "בזמן שאנחנו נתנו לך גב פוליטי במליאה, הפכנו לשקי חבטות בתקשורת ובמשרדי הממשלה. במקום לשבת איתנו סביב שולחן אחד כשותפים לדרך, קיבלנו התעלמות. את הנוסחים הגורליים של חוק הגיוס שמענו לראשונה מהדלפות מגמתיות בתקשורת; את הגזירות הכלכליות גילינו דרך צווים מנהליים. הפכתם את לומדי התורה, את עמלי התורה שהם המגן הרוחני של העם הזה, לעבריינים פליליים 'על תנאי' במדינת היהודים".

עוד מאשימים באגודת ישראל: "תחת הממשלה הזו, הגענו לשפל מדרגה שלא הכרנו. אברך שמוסר את נפשו על התורה מקבל היום סכום עלוב ומביש של 540 שקלים בחודש. אפילו בגזירות של יאיר לפיד, האיש שחרת על דגלו את המלחמה בחרדים, התקציב לא נחת לרמה כזו. האם הנאמנות שלנו הפכה אותנו למובנים מאליהם?

​"איך הגענו לעיוות שבו אלפי גננות חרדיות מודרות מרפורמת 'אופק חדש' ומופלות באלפי שקלים רק כי הן חרדיות? זו חרפה שזועקת לשמים: ברגע שגננת עוברת מהחינוך שלנו לממ"ח – השכר שלה מכפיל את עצמו. בממשלה שאתה מוביל, בן תורה צריך לחשוש ממעצר, מסנקציות ומחרפת רעב. המדינה היחידה שבה לימוד התורה אמור לפרוח, הוא הפך למקום שבו לומדי תורה נרדפים בשיטתיות", לשון המכתב.

נזכיר כי המכתב פורסם הבוקר למרות שהלילה, בנוסף להעברת תקציב המדינה, אושרה תוספת של מאות מיליוני שקלים לחינוך החרדי מעבר למסגרת התקציב, במחטף שתוכנן לפני שבועיים, ורק מעטים ידעו עליו. זאת לאחר שהיועמ"שית לממשלה לא אישרה את התוספת בשל התנגדות החרדים לחוק הגיוס, מה שהניע את הקואליציה להעביר את תוספת התקציב לחרדים כרזרבות, במסלול עוקף יועמ"שית.