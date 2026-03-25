בשיא המלחמה: נתניהו דן בקידום חוק ועדת חקירה של הליכוד | פרסום ראשון

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים בשבוע שעבר ישיבה בה דן על חוק ועדת החקירה לאירועי טבח ה-7 באוקטובר שמקדמים במפלגת הליכוד, כך פורסם היום (רביעי) ב-i24NEWS על ידי כתב הכנסת עמיאל ירחי.

בשבוע שעבר, בעיצומה של מלחמה, ראש הממשלה קיים ישיבה על חוק ועדת חקירה אלטרנטיבית שמקדמים במפלגת הליכוד. במפלגה מתלבטים כיצד לפעול לגבי החוק הזה. בסיום הישיבה הוחלט על ידי ראש הממשלה להמתין עם התקדמות החוק לסיום המלחמה.

בדיון התבלטו האם יש בכלל היתכנות להעביר את החוק. כמו כן הובן כי ההחלטה להמתין עם קידום לסיום המלחמה לא תותיר זמן מספיק לעבוד על החוק לפני יציאת הכנסת לפגרה.

במפלגת הליכוד אמרו בתגובה על הפרסום: "פייק ניוז, החקיקה של חוק ועדת חקירה לאומית שוויונית יושלם עד סוף הקדנציה".

רפי בן שטרית, ששכל את בנו ב-7 באוקטובר ממקימי מועצת אוקטובר, אמר בתגובה: "לא תהיה ועדת חקירה פוליטית, נחקרים לא ימנו את חוקריהם. לא תבצעו מחטף. לא בזמן מלחמה ולא אחרי המלחמה. אם תעזו להתקדם עם המהלך המתועב שלכם לטיוח אחריותכם לטבח השבעה באוקטובר תמצאו אותנו מולכם בכל העוצמה ועד טיפת הדם האחרונה בדיוק כמו שהבנים והבנות שלנו נלחמו. אל תתעסקו איתנו. ראו הוזהרתם. רק ועדת חקירה ממלכתית תחקור את הטבח".