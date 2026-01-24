חוק הגיוס מגיע ליישורת האחרונה - המתנגדים מבטיחים: "יש לנו רוב להפלתו"

חוק הפטור מגיוס מגיע ליישורת האחרונה, וכבר השבוע צפויה ועדת החוץ והביטחון לסיים את דיוניה בנושא. המשמעות היא, שתקציב המדינה יעלה להצבעה בקריאה ראשונה ביום שני הקרוב.

כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי הייעוץ המשפטי של הוועדה צפוי לתמוך בחקיקה, זאת בהתאם לשינויים שייכתבו בנוסח החוק. עם זאת, לא בטוח שזה יספק את המתנגדים. במקביל, מתנגדי החוק בקואליציה מתעקשים: "יש לנו רוב שיוכל להפיל את החוק".

