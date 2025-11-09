"כולם ייחקרו": סערה לאחר חשיפת i24NEWS על הפגישה של רה"מ

חשיפת i24NEWS בנושא הפגישה הסודית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר עסקה בהקמת ועדת חקירה אלטרנטיבית לטבח 7 באוקטובר ממשיכה לעורר הערב (ראשון) תגובות סוערות בקרב חברי האופוזיציה.

יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב בחשבון ה-X שלו: "את שהם מסתירים - אחשוף. פגישות חשאיות להקמת ועדות חשאיות? הם הורסים - אני אתקן! ביום הראשון של הממשלה שאקים, תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית עם סמכויות בלתי מוגבלות. כולם יחקרו, כולל כולם".

"אני כבר מוכן עם כל החומרים. לעם שלנו, לחיילים שלנו, למשפחות השכולות מגיעות תשובות. העתיד שלנו תלוי בהפקת הלקחים מהמחדל הנורא שחווינו", הוסיף.

חברת מפלגתו יוליה מלינובסקי הוסיפה: "קראתי את החשיפה הזו כמה פעמים ולא האמנתי. אפילו את השכול הם מחלקים פה לימין ולשמאל. לא היה במדינת ישראל ראש ממשלה יותר מפלג ומשסה מבנימין נתניהו. לא יעזור שום דבר רק ועדת חקירה ממלכתית תחקור את האמת ותמצא את האשמים. כל הנסיונות האלו למרוח ולטייח לא יעזרו והאמת והצדק יצאו לאור".

חברת הכנסת מירב כהן מ"יש עתיד" כתבה: "עם ישראל לא ייתן להם להקים ועדת 'שקר כלשהו'. 'לא פריטטית, ולא פאתטית'. רק ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק, תוכל לחקור ולחשוף את האמת המלאה לגבי מה הוביל ל-7.10 ומה קרה באותו יום ארור. נתניהו רוצה לקבור את האמת, אבל ועדת חקירה ממלכתית קום תקום!".

חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת "הדמוקרטים" הוסיפה: "אז נתניהו שולח את קלנר כפרוקסי לחוקק חוק שימלט אותו מאשמה על הטבח שקרה במשמרתו? מי היה מאמין שמממן החמאס והאדם הכי ציני וחסר מצפון שידעה ישראל יתנהג ככה? לא ילך לך נתניהו. לא תשכתב. לא תמחק. לא תעלים. תקום ועדת חקירה ממלכתית!".

כזכור, מוקדם יותר היום, כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם לראשונה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש ביום שישי האחרון עם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, ודן איתו על קידום הצעת החוק להקמת ועדת חקירה אלטרנטיבית לטבח ה-7 באוקטובר. לפי גורם מעורה בפרטים, לא הייתה התקדמות בקידום החוק.

על אף שח"כ קלנר מספר כי החוק הוא יוזמה פרטית שלו, נתניהו מקדם את הקמת הוועדה עוד לפני הבחירות - כדי שלא תוקם ועדה ממלכתית "רגילה" במידה ויפסיד, הרעיון הוא להביא לייצוג של כל העם אך באמצעות מנגנון מיוחד שיביא להקמתה - גם בלי הסכמת האופוזיציה. בפגישה החשאית נכח גם השר לוין.