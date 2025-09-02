פרסום ראשון: נתניהו נערך לשינוי תאריך הבחירות | נדב אלימלך

ראש הממשלה בוחן תרחישים להקמת מפלגת לווין - שתתן מענה למאוכזבי סיעת הליכוד ותקח קולות מהשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר • בין המועמדים הנבחנים: עופר וינטר ויוסי כהן

ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לבחירות בחודש יוני, כך מסר הערב (שלישי) גורם בסביבת רה"מ ל-i24NEWS. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי רה"מ בוחן תרחישים להקמת מפלגת לווין - שתתן מענה למאוכזבי סיעת הליכוד ותקח קולות מהשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. 

בין המועמדים הנבחנים למפלגה: עופר וינטר ויוסי כהן. החשש מהליך כזה: שריפת קולות. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

