השלום לא מת? מפגש קצוות עם אורי זכי על עתיד השמאל הישראלי

אורי זכי, שהיה יו"ר הנהלת מרצ ומכהן כיו"ר מרכז הרצל, הגיע השבוע למפגש קצוות ושוחח על דמותו של המחנה הפוליטי בישראל ביום שאחרי שבעה באוקטובר.

בעוד שרבים מאנשי השמאל מודים כי תפיסת עולמם לגבי הסדר עם הפלסטינים התנפצה, זכי נותר בעמדתו ומנסה לשכנע כי פתרון מדיני הוא עדיין הכרח קיומי.

במהלך העימות עלתה השאלה מה היו חושבים מנהיגי העבר של השמאל, דוגמת שולמית אלוני ויוסי שריד, על פניו הנוכחיים של המחנה המזוהים כיום עם דמויות כמו משה רדמן ועמי דרור.

במוקד הדיון עמדה השאלה האם המחנה איבד את הזהות האידיאולוגית המקורית שלו לטובת מאבק אישי בשלטון, והאם דמויות העבר היו מוצאות את מקומן בהנהגה הנוכחית.

אחת האמירות המפתיעות נגעה למפה הפוליטית המשתנה, כאשר זכי טען כי הפערים האידיאולוגיים בין נפתלי בנט ליאיר גולן הצטמצמו משמעותית.