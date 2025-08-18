בגלל מעצרי העריקים: החרדים ימנעו את אישור התקציב בכנסת

מומלצים -

הממשלה תתכנס מחר כדי לאשר תקציב נוסף לשנת 2025 - לצורכי המלחמה. הפעם הדרך לאישור התקציב בכנסת תהיה קשה בשל התנגדות החרדים. זאת, בעקבות מעצר תלמידי הישיבה העריקים. יהדות התורה צפויה להתנגד לתקציב שיכלול 30 מיליארד שקלים שמיועדים לצורכי המלחמה. במידה והמפלגות החרדיות יצביעו נגד התקציב - הוא יפול.

ח״כ משה גפני אמר בשיחות סגורות: ״לא יתכן שעוצרים בחורי ישיבות מבני עדות המזרח ואנחנו נצביע בעד התקציב. הסיעה תתנגד לתקציב שיובא לאישור הכנסת״.

צפו בדיווח המלא של כתב החרדים של i24NEWS ארי קלמן