בהנחיית לוין הוחלפו המנעולים - והיועמ"שית נשארה בחוץ

מומלצים -

לאחר שהממשלה אישרה את ההדחה: נהגו של שר המשפטים יריב לוין החליף היום (שלישי) את מנעול לשכתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בתל אביב - ומנע ממנה להיכנס.

בתגובה מסרה לשכת לוין כי "מדובר בטענה שהיא לא פחות מהזויה". עוד נמסר כי "המנעולים בלשכת השר בתל אביב אכן הוחלפו. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב-מיארה. הניסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר הוא עוד דוגמה להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה".

גורמים משפטיים הבהירו כי הלשכה מוגדרת כלשכת השר, אך בעבר נהוג היה לאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לעבוד בה אחת לשבוע.

יש לציין, כי לשכת שר המשפטים שוכנת בקומה התשיעית בתל אביב, בעוד לשכת היועצת המשפטית לממשלה נמצאת בירושלים. במשך שנים נהגו שרי המשפטים לאפשר ליועמ"ש או ליועמ"שית להשתמש בלשכה בתל אביב יום אחד בשבוע בלבד, אך בשנתיים האחרונות גלי בהרב־מיארה כמעט שאינה פוקדת את לשכתה בירושלים - ומעדיפה לעבוד בתל אביב, קרוב לביתה.

הנימוקים לכך, כך לפי גורמים במשרד המשפטים, קלושים ונובעים בעיקר מנוחות אישית - מצב שעורר ביקורת פנימית, במיוחד כשיתר עובדי המשרד אינם נהנים מהקלות דומות.

המתיחות בין בהרב־מיארה לשר המשפטים הגיעה לאחרונה לשיא סמלי: החלפת המנעול בלשכה בתל אביב – צעד שנתפס במשרד כילדותי, אך בפועל נועד להזכיר כי הלשכה שייכת לשר, גם אם היועמ"שית אימצה אותה כמרחב עבודה קבוע.

נזכיר, כי בתחילת החודש הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר המשפטים יריב לוין, לסיים לאלתר את כהונתה של גלי בהרב מיארה כיועצת המשפטית לממשלה. ההחלטה לא תיכנס לתוקף לפני הכרעת בית המשפט העליון.