בפגישת ראשי הקואליציה שנערכה היום (שלישי), הוסכם כי הקואליציה תקדם, לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, את חוק התקשורת ואת חוק ועדת החקירה. בתמורה לתמיכתם בחוקים אלו, דרשו וקיבלו החרדים את מחויבות הקואליציה לקידום חוק יסוד: לימוד תורה - המשווה את מעמדם של לומדי התורה למעמדם של חיילי צה"ל - וחוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים.

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לצד זאת, יו"ר ש"ס אריה דרעי הסכים לוותר על קידום חוק הכשרות, ויו"ר דגל התורה משה גפני ויתר במקביל על חוק המעונות. כחלק מההבנות סוכם גם כי תאריך הבחירות יהיה ה-20.10.

בש"ס ובדגל התורה הבהירו: "בניגוד לפרסומים, אין שום ‘דיל’ עם ראש הממשלה נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי לומדי תורה עומדת בפני עצמה ואינה מותנית בשום דבר, ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שניווכח שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית, בהתאם להוראת גדולי ישראל".

ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, התייחס לפרסום: "נתניהו במכירת חיסול של המדינה. הוא נותן לחרדים את הכסף שלנו ונותן למשתמטים כסף במקום למצות איתם את הדין. הגיע הזמן להחליף את הממשלה הנצלנית והסחטנית הזו בהסכם חדש שבו כולנו ביחד משנים את סדר העדיפויות של המדינה".

מוקדם יותר דרעי וגפני מסרו בהודעה משותפת כי "קיימנו היום פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והעברנו לו בשם גדולי ישראל, דרישה חד-משמעית לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי התורה, באמצעות כינוס ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע. הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ראש הממשלה הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר".

"חוק שקובע שמעמד המשתמט זהה למעמד של חייל - חילול כבודם של חיילי צה"ל"

חוק-יסוד: לימוד תורה, שאושר מוקדם יותר החודש בקריאה טרומית, קובע כי זכויות לומדי התורה - יושוו לזכויות החיילים.

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט, תקף את החוק ואת התנהלות הממשלה: "אחרי שעם ישראל בלם את חוק ההשתמטות המקורי, הקואליציה מנסה להעביר חוק השתמטות על סטרואידים, תחת השם הציני והשקרי 'חוק לימוד התורה'. זהו חוק שקובע שמעמד המשתמט זהה למעמד של חייל. זה חילול התורה וחילול כבודם של חיילי צה״ל שנלחמים כעת בלבנון".

חוק המעצרים עליו התחייב נתניהו לחרדים יפסיק כאמור לחלוטין את מעצרי המשתמטים החרדים. לפי המסתמן, תקודם הליך חקיקת בזק כהוראת שעה.