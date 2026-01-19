סמוטריץ': "הגיעה העת לפרק את המפקדה האמריקנית בקריית גת"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השתתף היום (שני) בטקס הקמת היישוב "יציב" בגוש עציון. בנאומו אמר כי "תהליכים של עשרות שנים מבשילים בקצב מהיר, מחסלים את הרעיון הנורא והמסוכן של חלוקת הארץ", הוא הודה לאנשים שתומכים בהתיישבות היהודית בישראל, לצה"ל, אנשי המנהל האזרחי, שר הביטחון וראש הממשלה.

בנוסף, תקף השר את החלטות הממשלה ואמר: "מה עוד צריך כדי שהמנהיגות שלנו תבין שאי אפשר לברוח מארץ ישראל? שאי אפשר לברוח מטרור? לא הספיק הטבח הנורא ביותר שאירע לעם היהודי מאז השואה האיומה? לא הספיקו שנתיים של מלחמה ומחיר דמים יקר ששילמנו?".

סמוטריץ' גם תקף את מועצת השלום של טראמפ לעזה ואת חבריה: "את כל המחירים האלה שילמנו רק כדי להעביר את עזה מאויב אחד לאויב אחר? כדי שהטורקים והקטארים, שמעניקים חסות לחמאס גם היום ולא שונים ממנה בשאיפתם להשמיד את מדינת ישראל, ישבו לנו על הגדר? ואפשר לחשוב שהמצרים הם אוהבי ישראל גדולים. ארדואן זה סינואר. קטאר זה חמאס. אין שום הבדל".

בהמשך, קרא לנתניהו, "אני לא מתכוון להמתין עוד 20 שנה כדי לחזור לעזה. 40 שנה תעינו במדבר, לא בארץ ישראל".

לאחר מכן, פנה סמוטריץ' לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, "צריך להסביר לו שהתכנית שלו היא רעה למדינת ישראל ולבטל אותה. עזה היא שלנו ועתידה ישפיע על עתידנו יותר מאשר על כל אחד אחר. ולכן אנחנו לוקחים אחריות על הנעשה בה, מחילים בה ממשל צבאי ומשלימים את המשימה". בהמשך התייחס למפקדה האמריקנית בקריית וגת וקרא לפרקה: "הגיע העת לסלק משם מדינות כמו מצרים ובריטניה שעוינות את ישראל וחותרות תחת ביטחונה, להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים".

לסיום, אמר בציפייה: "אנחנו ניפגש בעזרת השם בקרוב מאוד בטקס דומה ברצועת עזה. אני מקווה מאוד שזה יהיה בהובלה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיוביל את זה, ושלא נידרש לזעזועים פוליטיים בדרך".