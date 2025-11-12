משבר חוק הגיוס: הרב לנדו מסרב לפגוש את ח"כי דגל התורה
מחלוקת בקרב החרדים מעכבת את כינוס ועדת חוץ וביטחון • בבית מנהיג "דגל התורה", מסרבים לקבל את חברי הכנסת מהסיעה שמבקשים לדון על נוסח החוק הגיוס • מהצד השני, בבית הרב הירש אישרו את המתווה בשבוע שעבר
מחלוקת בקרב החרדים מעכבת את כינוס ועדת חוץ וביטחון ואת קידום חוק הגיוס. בבית מנהיג "דגל התורה", הרב דוב לנדו, מסרבים לקבל את חברי הכנסת מהסיעה שמבקשים לדון על נוסח חוק הגיוס, כך נודע היום (רביעי) ל-i24NEWS.
נזכיר כי בעוד שבשבוע שעבר עלו חברי הכנסת החרדים לביתו של הרב משה הלל הירש והציגו את חוק הגיוס, למחרת דווח כי ניתן אור ירוק להתקדם.
עם זאת, בבית הרב לנדו רתחו על הפרסומים ובעקבות כך הם מסרבים לקבל את חברי הכנסת של דגל שמבקשים להציג לרב את החוק ולקבל את הכרעתו.
