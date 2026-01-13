ראשי הקואליציה לנתניהו: לא לציית לפסיקת בג"ץ בעניין פיטורי השר בן גביר

ראשי סיעות הקואליציה פנו היום במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הצהירו כי הם דוחים את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לפיה על נתניהו לספק הסבר מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

ראשי הקואליציה כתבו במכתב: "ניסיונה של היועמ"שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה".

כמו כן כתבו: "אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו".

על המכתב חתמו יו"ר הקואליציה אופיר סופר, שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שר החוץ ויו"ר מפלגת הימין הממלכתי גדעון סער, ובן גביר עצמו. כמו כן פנה השר בן גביר ליו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי בבקשה שיחתום גם הוא על המכתב. דרעי בתגובה אמר כי למרות שהוא מסכים עקרונית עם תוכן המכתב, הוא מסרב לחתום עליו כיוון שמפלגת ש"ס אינה חברה בקואליציה.

הצהרתם של ראשי הקואליציה לראש הממשלה מגיעה על רקע פנייתה של היועמ"שית לממשלה לבג"ץ בתחילת החודש בדרישה להוצאת צו על תנאי אשר יחייב את נתניהו לנמק מדוע לא העביר מתפקידו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, זאת כחלק מהעתירות לבג"ץ נגד כהונתו של השר. בפנייתה לבג"ץ כתבה היועמ"שית: "לא ניתן להגן על הציבור מפני ההתנהלות השיטתית לפגיעה בעצמאות המשטרה, אשר מסכנת את אופייה כגוף ממלכתי וא-פוליטי".

כזכור, ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה למשנה ליועמ"שית, גיל לימון, בישיבת ממשלה סוערת בשבוע שעבר כי הוא לא מתכוון לפטר את בן גביר.