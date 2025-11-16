לוין חיכה בחוץ: החלו הסנקציות נגד המאחרים לישיבת הממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו החל היום (ראשון) את הסנקציות כלפי השרים המאחרים, כאשר השרים שאיחרו, ביניהם שר המשפטים יריב לוין, נשארו בחוץ בתחילת הישיבה. הממשלה תדון בישיבה בהעברת סמכויות לראש הממשלה עקב אי-מילוי תפקיד שרי פנים ועבודה, לאור התפטרותם של השרים מש"ס.

השרים שנענשו על איחורם כאמור הביעו כעס מול מזכירות הממשלה - ולאחר מכן נכנסו.

כזכור, בשבוע שעבר מזכירות הממשלה הודיעה בתום ישיבת הממשלה, לאחר שבתחילתה נכחו רק תשעה שרים, כי ראש הממשלה החליט ששר שיגיע באיחור או ייעדר מישיבות - לא יהיה רשאי להעלות הצעת החלטה הנוגעת לתחום משרדו לדיון בשבוע שלאחר מכן.

במקרה ואירוע זה יחזור על עצמו פעמיים - לא יאושרו לשר נסיעות לחוץ לארץ מטעם המדינה.