פרסום ראשון: השינוי שמקדמת ועדת הבחירות - שיכול להשפיע על התוצאות

ועדת הבחירות המרכזית מקדמת שינוי בחוק הבחירות שעשוי להשפיע על דפוסי ההצבעה של צעירים בישראל, כך פרסם הערב (ראשון) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. לפי ההצעה, אזרחים שיודיעו מראש כי לא ישהו ביום הבחירות סמוך לכתובת מגוריהם הרשומה, יוכלו להצביע בקלפי שתיקבע להם בקרבת מקום הימצאם.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המהלך צפוי להשפיע בעיקר על אוכלוסיות כמו סטודנטים ובחורי ישיבות, שנאלצים כיום לעיתים לנסוע למקום מגוריהם הרשום כדי לממש את זכות ההצבעה.

בנוסף, בוועדת הבחירות מקדמים שורת שינויים נוספים, בהם חובת סימון וגילוי נאות לסרטונים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית והקדמת מועד הגשת רשימות המועמדים ל-50 יום לפני הבחירות.

מדוברות ועדת הבחירות נמסר כי מטרת ההצעה היא להרחיב את הזכות לבחור ולהקל על אזרחים לממש את זכותם הדמוקרטית. ככל שהמהלך יאושר בכנסת, הוא ייכנס לתוקף כבר במערכת הבחירות הבאה.