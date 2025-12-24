השר אלקין יחרים את ההצבעות על חוק ועדת חקירה ממשלתית

השר במשרד האוצר זאב אלקין צפוי להחרים היום (רביעי) את הצעת החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר להקמת "ועדת חקירה לאומית" לטבח 7 באוקטובר שמקדמת הקואליציה, שצפויה לעלות היום לקריאה טרומית בכנסת. המפלגות החרדיות מתלבטות גם הן איך להצביע.

בתשובה לפניות הכתבים, לשכת השר הבהירה שהוא לא ישתתף היום בהצבעה על החוק ולא יתמוך בו.

השר אלקין הצביע בוועדת שרים לחקיקה נגד החוק והסביר את התנגדותו לנוסח הנוכחי של החוק וגם את החשש שלו שעיסוק בחוק יעכב את הקמת ועדת חקירה וימנע מהממשלה להגדיר את המנדט שיכלול את אוסלו וההתנתקות כחלק מנושא החקירה. בנוסף, השר כחבר הממשלה לא יכול להצביע בניגוד לעמדת הממשלה ולכן לא ישתתף בהצבעה.

אלקין תומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית שתהיה מקובלת על כל חלקי העם והמנדט שלה ייקבע על ידי הממשלה, שתכלול את אוסלו וההתנתקות, וכי ההרכב ייקבע על ידי השופט סולברג במקום הנשיא עמית.