השר דודי אמסלם תקף היום (שני) במליאת הכנסת את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואת המשנה ליועמ"ש גיל לימון ואמר להם: "יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור לכם".

במהלך נאומו אמר אמסלם מדובר ב"גיהינום מיוחד" בשל היחס, לדבריו, לציבור החרדי וללומדי התורה. אמסלם טען כי היועמ"שית פועלת באופן שיטתי נגד הציבור החרדי וכי היא "עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה גיהינום על פני הארץ". עוד אמר כי "יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם, ושום דבר לא נסתר".

הדברים הללו נאמרים ברקע המכתב ששלח היום המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, למנכ"ל משרד הפנים, בו נכתב כי בניגוד לטענת המנכ"ל - שלילת הנחה בארנונה מסרבני גיוס סומנה על ידי בית המשפט העליון ועל ידי גורמי המקצוע כ"צעד אפקטיבי למאבק בתופעת ההשתמטות ההמונית".

עוד נכתב: "הנחה בארנונה אינה זכות קנויה, ולעומת זאת השירות בצה"ל הוא חובה שבדין וצורך ביטחוני חיוני, כאשר ההשתמטות פוגעת באופן קשה בשוויון".

כמו כן, אמש הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, על שלילת הטבות מס מעמותות שבהן לומדים משתמטים. רשות המיסים תקבע עד לשבוע הבא מועד לתחילת ההנחייה של הפסקת ההטבה. מוסדות שמבקשים הטבה מחדש, יאלצו להציג כי תלמידיהם הסדירו את מעמדם מול הצבא. מוסדות שזכאים להטבה יקבלו זמן להציג נתונים אלה, אחרת ההטבה תבוטל בתאריך שיקבע בשבוע הבא.

מדובר במכה קשה ביותר על המוסדות והישיבות. גם הכסף שמגיע מתרומות יפגע משמעותית. בנוסף, היועמ"שית מקימה צוות בראשות המשנה ליועמ"שית ונציגי אגף משפט חוקתי כדי למנוע מצב של עקיפת ההחלטה הזו. בצוות ישתתפו נציגי רשות המיסים, משרד המשפטים, רשות התאגידים ומשרד האוצר.