ש"ס הגישה את חוק יסוד לימוד תורה; בנט תקף: "השתמטות על סטרואידים"

ש"ס הניחה היום (שני) על שולחן הכנסת את הצעת "חוק-יסוד: לימוד התורה". על פי ההצעה, זכויות לומדי התורה - יושוו לזכויות החיילים.

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יו"ר ש"ס אריה דרעי אמר במהלך ישיבת הסיעה כי "דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר".

"זו תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו. אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה, כדי שנוכל להמשיך בקידום החוקים החשובים שעל סדר היום", אמר דרעי.

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט: "אחרי שעם ישראל בלם את חוק ההשתמטות המקורי, הקואליציה מנסה להעביר חוק השתמטות על סטרואידים, תחת השם הציני והשקרי 'חוק לימוד התורה'. זהו חוק שקובע שמעמד המשתמט זהה למעמד של חייל. זה חילול התורה וחילול כבודם של חיילי צה״ל שנלחמים כעת בלבנון".

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"בממשלה החדשה נפרק את המדינה החרדית שצמחה בתוך מדינת ישראל, נכניס את אחינו החרדים לתעסוקה ולשירות בצה"ל, וכך נציל את המדינה", מסר בנט.

יו״ר ועדת חוץ ובטחון לשעבר, ח״כ יולי אדלשטיין, הוסיף: "לימוד תורה לפיו יינתנו זכויות שוות ללומדי תורה ולמשרתים בצה״ל. זהו חילול השם מובהק שיפגע בעולם התורה; מי שמשרת צריך לקבל יותר".