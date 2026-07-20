נתניהו גינה את דברי הרב לנדו, ב"דגל התורה" תקפו: "לא מבין את עומק הדברים"

מפלגת "דגל התורה" הגיבה היום (שני) בחריפות לגינוי שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו לדבריו של הרב דוב לנדו על בני הציונות הדתית המשרתים בצה"ל: "דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרש אותם ובוודאי שלא לתקוף אותם".

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מוקדם יותר היום התייחס ראש הממשלה לדברי הרב: "אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור ובוודאי גם מעולם התורה".

גם יועצו של נתניהו, יונתן אוריך, הסתייג מהדברים שנשמעו כלפי בני הציונות הדתית המשרתים בצה"ל בציוץ ב-X: "מוטב מאוחר מאי פעם: לא לדבר סרה בלוחמי צה"ל. אני חוזר ומדגיש: לא לדבר סרה בלוחמי צה"ל. לא אולי, לא ליד, לא בגלל, לא בכלל. יש לנו אפס סובלנות לכך".

כפי שפורסם אמש לראשונה ב-i24NEWS, מנהיג "דגל התורה", הרב דוב לנדו, התבטא בחריפות נגד החיילים בני הציונות הדתית: "אם שולחים את החיילים, והם נהרגים לשם כבוד המדינה - זה רצח. אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר? זה רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה".