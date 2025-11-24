נתניהו על רפורמת החלב: לא בטוח שזה טוב בזמן בחירות

לקראת תקציב המדינה לשנת 2026, עימותים בקואליציה סביב רפורמת החלב ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתכנן. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" כי ב"יהדות התורה" מתנגדים אך ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לשר: "היא טובה ואני בעד להוריד את יוקר המחייה, אבל לא בטוח שזה טוב בתקופת בחירות". בינתיים, סמוטריץ' הציג לנתניהו את עקרונות התקציב, לקראת הצבעה עליו בשבוע הבא. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד