נתניהו על רפורמת החלב: לא בטוח שזה טוב בזמן בחירות
לקראת תקציב המדינה ל-2026, עימותים בקואליציה סביב רפורמת החלב של שר האוצר • בעוד ב"יהדות התורה" מתנגדים, נתניהו אמר לשר: "היא טובה ואני בעד להוריד את יוקר המחייה" • הממשלה תדון על התקציב בשבוע הבא
נדב אלימלך כתב פוליטי
1 דקות קריאה
לקראת תקציב המדינה לשנת 2026, עימותים בקואליציה סביב רפורמת החלב ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתכנן. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" כי ב"יהדות התורה" מתנגדים אך ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לשר: "היא טובה ואני בעד להוריד את יוקר המחייה, אבל לא בטוח שזה טוב בתקופת בחירות". בינתיים, סמוטריץ' הציג לנתניהו את עקרונות התקציב, לקראת הצבעה עליו בשבוע הבא. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד
