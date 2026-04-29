בית הרב הירש: מנהיג דגל התורה הורה לא להתקדם עם חוק הגיוס

מתקרבים לבחירות? מנהיג דגל התורה והזרם החרדי-ליטאי, הרב משה הלל הירש, הורה לחברי הכנסת מהסיעה לא להתקדם עם חוק הגיוס.

הסיבה להתנגדותו של מנהיג דגל התורה לקידום החוק - התנגדות בקרב שורה של ראשי ישיבות לחוק המוצע. בפגישה הקודמת שקיימו עם הרב הירש לפני חג הפסח, חברי הכנסת של הסיעה ניסו לשכנעו לתמוך בחוק, אך ללא הצלחה.

הרב ביקש מהם לשכנע קודם את ראשי הישיבות המתנגדים לחוק, ואז לחזור אליו. בימים האחרונים קיימו הח"כים ביקשו לקיים פגישה נוספת עם הרב, אך הוא סירב לקבלם בטרם שהסירו את התנגדות ראשי הישיבות לחוק הגיוס.

במפלגת הליכוד כבר מבינים שחוק הגיוס צפוי ליפול בהצבעה שאמורה להתקיים בחודש מאי, ובעקבות כך המליצו לרה"מ נתניהו להקדים את הבחירות בחודש וחצי.