אחרי דחיית ההצבעה על התקציב: רה"מ נתניהו מכנס ישיבה דחופה עם החרדים

אירוע שלא צפו בקואליציה: ההצבעה שהייתה אמורה לקרות היום (שני) במליאת הכנסת על אישור תקציב המדינה בקריאה ראשונה נדחתה ליום רביעי. בשל המשבר - ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס ישיבה דחופה עם חבר הכנסת אריה דרעי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת משה גפני.

בכיר במפלגות החרדיות אמר בשעות הצהריים בעקבות איומי שר האוצר ("אם התקציב לא יעבור היום - נפזר את הכנסת"): "שסמוטריץ׳ יפסיק לאיים כמו חיה פצועה, הוא האחרון שצריך בחירות עכשיו. הוא היחיד מכל מפלגות הקואליציה שלא עובר את אחוז החסימה באף סקר. השיחות שלו בשעתיים האחרונות לא יקרבו את התקציב. אנחנו בנושא חוק הגיוס נעשה מה שרבותינו אמרו לנו במדויק״.

דחיית ההצבעה באה בעקבות מחלוקת עם סיעת יהדות התורה, אשר ביקשה להיוועץ עם הייעוץ המשפטי לכנסת כדי לדון על חוק הגיוס. החרדים חשבו שיגיעו לסיכומים לקראת הדיון האחרון בחוק שצפוי מחר, ולכן יתאפשר להם לתמוך בתקציב.

יחד עם זאת, בסוף השבוע החרדים קיימו מספר פגישות יועמ"שית ועדת החוץ והביטחון ויועמ"שית הכנסת. החרדים יצאו מאוכזבים מהפגישות וחוששים כי לא יגיעו לסיכומים על נוסח חוק הגיוס. במידה והדיון מחר בוועדת החוץ והביטחון לא יניב פרי עבור החרדים, הדבר עשוי ליצור משבר שעלול להביא להקדמת הבחירות אם התקציב לא יאושר עד יום רביעי.

בין סעיפי חוק הגיוס שהביאו לפיצוץ בין החרדים לקואליציה: מתן סמכות לוועדה שאינה פוליטית להורות על הורדת יעדי הגיוס במקרה שצה"ל לא עומד בתנאים לקבל החרדים ליחידות חרדיות, דרישת הייעוץ המשפטי להעביר את החוק בהוראת שעה (החרדים דורשים חוק קבוע), דרישת הייעוץ המשפטי להעניק חנינות על פי מקרים פרטניים (החרדים רוצים חנינה כוללת לכל 80 אלף העריקים), הגדרת מיהו חרדי, ועוד.

החודש פרסמה מועצת גדולי התורה החסידית את החלטתה נגד חוק הגיוס - ותקפה: "המועצת מביעה את דאגתה בכאב עמוק על מסע התנכלות ללומדי התורה ע"י הרשויות השונות, על הפגיעה בהם ובזכויותיהם, הכפשתם וביזויים בריש גלי על היותם לומדי תורת ה'; דבר ההולך ונעשה חמור יותר ויותר".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה על דחיית ההצבעה על התקציב: "הסיבה שהתקציב לא עולה היום להצבעה היא שהחרדים הבינו שחוק ההשתמטות לא יעבור. אנחנו לא ניתן לו לעבור".

כזכור, ההצבעה על אישור התקציב בקריאה ראשונה הייתה אמורה לקרות כבר בשבוע שעבר, אך היא נדחתה להיום, וכאמור היא נדחתה היום פעם נוספת. היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפק, אמרה לח"כים כי נדרשים לפחות חודשיים מהרגע שיונח על שולחן הכנסת - ועד לאישורו הסופי.