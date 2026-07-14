סערה במליאת הכנסת: אושר החוק להקפאת מעצרי עריקים בקריאה שנייה ושלישית

סערה במליאת הכנסת: חברי הכנסת מצביעים בשעה זו על החוק להקפאת המעצרים של תלמידי הישיבות העריקים, כחלק מבליץ החקיקה של הקואליציה לפני פיזור הכנסת ותחילת תקופת הבחירות. בתום דיון מלא צעקות מצד חברי הכנסת, החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 59 ח"כים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע למליאת הכנסת כדי להצביע על החוק, חברי הכנסת מהאופוזיציה קראו לעברו "בושה!" ו-"לך!", לאחר מכן הוא יצא בגלל הרעש לפני ההצבעה על החוק. צעקות הופנו גם כלפי שר הביטחון ישראל כ"ץ לאחר שהצביע בעד החוק. בין חברי הכנסת מהקואליציה שהצביעו נגד החוק: דן אילוז, יולי אדלשטיין, משה סולמון ושרן השכל. הח"כים אופיר סופר ומיכל וולדיגר מהציונות הדתית נעדרו מההצבעה.

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ח"כים מהקואליציה נשמעו זועמים במליאה ומתחו ביקורת על יו"ר הכנסת אמיר אוחנה: "חוסר אחריות להשאיר את לימור סון הר מלך לנהל דיון כזה. אוחנה היה צריך לשבת על הכיסא בעצמו, בטח כשראש הממשלה נוכח".

חברי כנסת חרדים הגישו מסמך הצהרה ליו"ר הכנסת על כך שהחוק נוגע להם אישית משום שיש להם קרובי משפחה עריקים. "אנו מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה גם לנו יש ילדים ונכדים מעל גיל 18, המשמשים כשבט לוי, ואנו גאים בהם, אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם", נכתב.

ח"כ יוליה מלינובסקי ממפלגת "ישראל ביתנו" אמרה לפני ההצבעה על החוק: "אני מדברת בשמי כבן אדם פרטי, כאימא ללוחם בצבא ההגנה לישראל, שאין לי מושג איפה הוא נמצא עכשיו - החוק הזה ישפיע באופן ישיר עליו ועל כל האמהות של הלוחמים שלנו".

יו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי אמר לאחר אישור החוק: "היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ"שית המודחת - די לרדיפה. די לשנאה כלפי לומדי התורה. מי היה מאמין שבמדינת היהודים יתייחסו לבני הישיבות, לשבט לוי היקר של עם ישראל, כאל עבריינים? את העוול הזה התחלנו היום לתקן. אל תתנו ליועמ"שית ולמסיתים למינהם - להפריד בינינו. בעזרת ה' נמשיך לנצח, ביחד".

עתירות מהאופוזיציה נגד החוק

עם האישור במליאת הכנסת, סיעות "יש עתיד" ו"ישראל ביתנו" עתרו לבג"ץ נגד החוק. בעתירה נכתב: "זו תפארתן של הכנסת והממשלה, לאחר ארבע שנות כהונה, שלוש שנים לאחר אירועי השביעי באוקטובר - העמקת ההפליה בין דם לדם, דין שונה לחייב גיוס חילוני, מסורתי, דתי; ודין אחר לחייב הגיוס בן הציבור החרדי".