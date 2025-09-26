לפיד תקף את המחנה: ״נודניקים, תגרמו לנו להפסיד בבחירות״

יאיר לפיד הפנה היום (שישי) אצבע מאשימה כלפי אנשי המחנה שלו - ״הקיצוניים״: ״תגידו נודניקים, לא תעצרו עד שלא תגרמו למחנה להפסיד בבחירות?״. הטקסט החריג שהוציא ביקש ״להזכיר״ לחבריו: ״אם הבחירות יהיו בין המטורפים שלנו למטורפים שלהם – נפסיד. אם הבחירות יהיו בין המטורפים שלהם לאנשים שפויים שאוהבים את המדינה ורוצים לחיות פה ביחד – ננצח״.

״בדרך כלל אני לא מגיב לטהרנים ולמציקים משולי הטוויטר של השמאל, כי גם הם חלק מהאופוזיציה, אבל מתחיל להצטבר החשש שהם החליטו לעשות הכל כדי שכולנו נפסיד בבחירות. ההרעלה ההמונית האחרונה היא סביב העובדה שאמרתי שאני מאחל בהצלחה לאלוף דוד זיני אחרי שוועדת גרוניס וגם היועמ"שית אישרו את מינויו. תזכורת: לפני חמש דקות אמרנו לכולם שוועדת גרוניס והיועמ"שית הם הסמכות היחידה בענייני מינויים״, כתב.

לאחר מכן הוסיף: ״יש לי הצעה מהפכנית - אולי במקום לריב אחד עם השני נקדיש את המאבק למה שחשוב באמת: להחליף ממשלה, לשחרר את החטופים, לוודא שישראל לא תהפוך למדינת עולם שלישי קנאית ונחשלת. במילים אחרות, אנחנו מבינים שחשוב לכם מאוד לנסות לגנוב מאתנו איזה חצי מנדט, אבל יש דברים חשובים יותר״.

בדבריו הגן על מפלגתו ״יש עתיד״ והאשים את אלו שמסביבה וכינה את המצב ״לא פחות מפסיכוזה״. לפיד הביע כעס ותסכול מכך שקשה לרצות את הציבור. ״אם אני לא מגיב למשהו, ׳למה לא שומעים אתכם?. אם אני כן מגיב, ׳מה אתה עושה חוץ מלדבר?׳. אם אני לא מצטלם עם ראשי האופוזיציה, ׳למה אתם לא מצטלמים? תנו תקווה״. אם אני כן מצטלם, ׳מה יוצא לנו מכל הצילומים האלה ולמה יאיר גולן תמיד עומד בצד?׳. אם אני לא נכנס בביבי, ׳אתם רופסים׳ אם אני נכנס בו ב-200 קמ״ש, ׳למה לא הרבצת לשוטרים?׳. אם לא גיניתי, למה לא גיניתי, אם גיניתי, למה לא גיניתי קודם, אם גיניתי קודם למה לא גיניתי בדיוק בדיוק במילים שאתם רוצים שאגנה?״

״נהניתם? יופי. אולי די? אתם לא מבינים שאי אפשר לנצח בבחירות בלי יש עתיד חזקה?״, כך לפיד.

לאחר שסיים להקניט את המפלגות הסובבות שלו הוסיף לשבח את זו שהוא עומד בראש. ״יש בכל המחנה המורכב הזה מפלגה אחת עם תשתית אמיתית, עם מטות בכל הארץ, עם יכולת ארגונית. מפלגת המרכז היחידה שאתם יכולים להיות בטוחים ב-100% שבחיים לא תלך עם ביבי. היחידה שאתם יכולים לסמוך עליה שלא תשתפן לעולם על הערכים הציונים-ליברלים. היחידה שהקימה פה שתי ממשלות בלי חרדים ואפשר לסמוך עליה שתדע להקים את השלישית ולהעביר חוק גיוס ולימודי ליב"ה. היחידה שאפשר לסמוך

עליה שתדע בכלל להקים ממשלה״.

את דבריו סיכם בנימה מאשימה: ״דווקא אתנו החלטתם לריב? תמשיכו ככה, נקבל על הראש עוד 4 שנים ביבי וסמוטריץ׳. וזה יהיה באשמתכם״.