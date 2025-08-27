הפגישה החשאית בין המפקד הבכיר לבכיר ש"ס - פרטים נוספים

מומלצים -

לפני כשלושה שבועות התקיימה פגישה חשאית בין תת-אלוף שי טייב, רח"ט תומכ"א (חטיבת תכנון ומנהל כח האדם), לבין הרב משה מאיה, בכיר ש"ס ומועצת חכמי התורה, בביתו של הרב בתל אביב - כך פורסם אמש ב-i24NEWS.

היום (רביעי), נחשפו ב-i24NEWS פרטים חדשים על מהלך הפגישה: נודע, שהרב מאיה מסר כי כל עוד הצבא מנסה לגייס תלמידי ישיבות, אין אפשרות להכשיר מסגרת חרדית כהלכה, שכן שימוש במסגרת גם ללומדים מהווה "קו אדום ואיסור הלכתי חמור".

עם זאת, בריאיון תקשורתי הציב הרב מאיה אפשרות: אם יוקם הסדר שבו המתגייסים ישמרו על ערכיהם - שמירת תורה, קודשתם וטהרתם - יהיה אפשר להתגייס. בתנאי אחד ברור: כל הסדר צריך להיות תחת פקודות מטכ"ל, שכן כל אלוף חדש עלול לשנות את ההסדרים, ואי אפשר לסמוך על הצעות בלבד.