תיאטרון אבסורד: דרשו עסקה "בכל מחיר" – ועכשיו תוקפים

בכתבה ששודרה הערב (שישי) בתוכנית "קבינט שישי", הציג כתבנו אושי דרמן את המתקפה החריפה המשתוללת בשבועות האחרונים מצד מתנגדי הממשלה.

הביקורת מתמקדת בשורת צעדים אסטרטגיים: המעבר לשלב ב', ההחלטה על פתיחת מעבר רפיח והקמת ועדת הטכנוקרטים – צעדים שזוכים לכינוי "כישלון מדיני" בפי המבקרים.

אלא שהכתבה מפנה זרקור אל הזיכרון הקולקטיבי הטרי, ומציגה סתירה מהותית. אותם גורמים שתוקפים כעת את המהלכים, הם אלו שרק עד לא מזמן, ובמשך שנתיים, קראו לסיים את המלחמה, דרשו עסקה "בכל מחיר" ואף עודדו הליכה להסכם שנתפס ככניעה.

המצב הנוכחי מתואר בכתבה כ"תיאטרון אבסורד" של האופוזיציה: מצד אחד זועקים לבצע מהלכים "בכל מחיר", ומצד שני מתלוננים כאשר נדרשים לשלם את המחיר בפועל. הכתבה מעלה את השאלה הנוקבת "עד כמה אבדה הבושה?", נוכח הפער בין הדרישות בעבר לביקורת בהווה.