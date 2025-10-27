יתמכו בפיצול תפקיד היועמ"ש: הדיל של הקואליציה והחרדים

הקואליציה הגיעה היום (שני) לדיל עם המפלגות החרדיות, במסגרתו החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה יעלה ברביעי הקרוב להצבעה במליאת הכנסת. בתמורה לכך, סיכם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כי התיקון לחוק בתי הדין הרבניים, העוסק בהרחבת סמכויותיהם, יקודם שוב במליאה. התיקון יאפשר לבתי הדין הרבניים לקיים בוררות גם בנושאים אזרחיים.

כזכור, לפי שתי הצעות חוק שהוגשו על ידי חברי כנסת מהליכוד, תפקיד היועצת המשפטית לממשלה יוצל לשני תפקידים: יועצת משפטית לממשלה, ותובע כללי שיהיה אמון על ניהול התהליכים הפליליים מטעם המדינה.

בתגובת היועמש"ית נמסר אז לגבי הפיצול המבוקש כי הוא צפוי להוביל "להחלשה משמעותית של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ושל מערך התביעה הכללית כאחד, שכן הן פוגעות בהיררכיה של המערכת ויוצרות שתי מערכות נפרדות בעלות סמכויות חופפות בחלקן".

בנוסף, התיקון המדובר לחוק בתי הדין הרבניים, מעניק להם סמכות לדון בכל עניין הכרוך בתביעת הגירושין ובכלל זה מזונות לילדי הזוג. בהצעה נכתב כי "מוצע להגדיר מזונות לילדי הזוג ככלל ענייני צורכיהם הכלכליים של ילדי הזוג, ובכלל זה הוצאות למדורם, לחינוכם ולרפואתם, בעבר ועד הגיעם לגיל שבו ההורים אינם מחויבים במזונותיהם לפי כל דין לרבות הלכה פסוקה". בהמשך, נכתב כי מוצע לקבוע שההוראות הללו יחולו גם על תביעה למזונות ילדים שנכרכה לתביעת גירושין, אשר הייתה תלויה ועומדת ביום תחילתו של חוק זה.