פרסום ראשון: ההחלטה של בן גביר שעלולה לסכן את סמוטריץ' | עמיאל ירחי

איתמר בן גביר בהחלטה שעלולה לסכן את בצלאל סמוטריץ': בהשקת הקמפיין של מפלגת "עוצמה יהודית" הוחלט על הקמת מטה גדול לציבור הדתי לאומי ולא להתמקד רק בפריפריה, אלא גם ביהודה ושומרון - כך דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

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מנגד, השר בצלאל סמוטריץ' יגייס רבנים בציונות הדתית שיצאו למסע תמיכה במפלגתו. בנוסף, עוצמה יהודית תנסה "לנגוס" באביגדור ליברמן ו"ישראל ביתנו" עם מטה לדוברי רוסית.

בתוך כך, בשבוע שעבר חשפנו כי בדיון שנערך בנשיאות ועדת הבחירות המרכזית עלו חששות כבדים מפני כאוס מתוכנן והפרעות מכוונות של פעילים פוליטיים ביום ההצבעה. ח"כ ארז מלול סיפר כי הוא מכיר התארגנויות לייצר פרובוקציות בקלפיות "כמו שראינו בקפלן לדוגמא", ודרש כי משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי יאספו מודיעין מבעוד מועד כדי למנוע את האירועים.

לדברים הצטרפה ח"כ יעל רון בן משה, שציינה כי החשש משיבושים מוכר בציבורים רחבים, בין היתר בעקבות אירועים כמו של מרדכי דוד בדרך לקלפי. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, התייחס לאזהרות ואמר: "זה בהחלט נושא מטריד שאנחנו מטפלים בו יחד עם המשטרה - אם יש לכם מידע ספציפי תעבירו אותו".