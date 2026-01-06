חוק החוזים: הכנסת ביטלה את "הלכת אפרופים" של אהרן ברק

מליאת הכנסת אישרה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק החוזים, לפיו פרשנות חוזים תהיה אך ורק "ככל אשר הסכימו הצדדים", כלומר לפי לשון החוזה. בכך למעשה ביטלה הכנסת את "הלכת אפרופים" שיזם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק, אשר קבעה כי פרשנות חוזים מתייחסת גם לנסיבות החיצוניות בהן נחתם החוזה, כמו כוונות החתומים.

התיקון לחוק שעבר אמש מפצל למעשה את חוק החוזים לשני סעיפים - חוזה עסקי וחוזים אחרים, כאשר החוק החדש חל רק על חוזים עסקיים.

כאמור, על פי הסעיף החדש, חוזה עסקי שלא נקבעו בו מראש הוראות לעניין אופן הפרשנות, יפורש בהתאם ללשון החוזה בלבד, למעט במקרים מהם נובעת תוצאה שלא מתקבלת על הדעת, או אם עולה סתירה מלשון החוזה. באשר לשאר החוזים - עליהם תמשיך לחול "עילת אפרופים".

לפי הנימוק להצעת החוק, התיקון נובע כצורך להבחנה בין סוגי החוזים השונים, וזאת כדי להביא לוודאות רבה יותר בעולם העסקי, וכך להפחית מהעומס בבתי המשפט.

שר המשפטים יריב לוין, שיזם את התיקון לחוק אמר בתגובה לאישורו: "מדובר במהלך דרמטי ומשמעותי שמחזיר את הוודאות לעולם החוזים הישראלי, ומחזק את עיקרון כיבוד רצון המתקשרים. שנים רבות ש'הלכת אפרופים' ערערה את היציבות והוודאות המשפטית".