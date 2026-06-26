סקר "קבינט שישי": כיצד הציבור תופס את דעותיהם הפוליטיות של איזנקוט ובנט?

בסקר "קבינט שישי" שערך עבורנו מכון הסקרים דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון שאלנו את הציבור כיצד הוא תופס את דעותיהם הפוליטיות של שני מנהיגי המרכז-שמאל הדומיננטיים, גדי איזנקוט ונפתלי בנט.

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השאלה הראשונה שהפנינו למשיבים היא: כיצד הייתם מגדירים את גדי איזנקוט בתחום המדיני-ביטחוני? 11% מהם השיבו "ימין", 47% - "מרכז" ו-38% ענו "שמאל", כאשר היתר ציינו כי אינם יודעים.

בהמשך לשאלה זו שאלנו האם להערכת המשיבים גדי איזנקוט יקים ממשלה עם המפלגות הערביות, אם זה מה שיאפשר לו להיות ראש ממשלה. 65%, רוב נחרץ, אמרו שכן. 17% סברו שלא ו-18% השיבו כי אינם יודעים.

לסיום, לאחר ההתבטאות של בנט שיש לפנות חוות ומאחזים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון שאלנו את המשתתפים אם הם עדיין מגדירים אותו כאיש ימין. 48% השיבו שכן, 47% השיבו שהוא אינו איש ימין, והיתר, 5% בלבד, השיבו כי אינם יודעים. בקרב מצביעי הקואליציה התשובות יותר נחרצות: 82% לא מגדירים את בנט כאיש ימין, 14% ענו שהוא כן איש ימין, והשאר אינם יודעים.