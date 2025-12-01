ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש השבוע בקשת חנינה רשמית לנשיא הרצוג. הצעד עורר תגובות רבות במערכת הפוליטית, ולאור זאת, i24NEWS בשיתוף מכון דיירקט פולס ערכו סקר מנדטים, שפורסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית עם מירי מיכאלי. תוצאות הסקר חוזות למפלגת הליכוד 35 מנדטים מהצד האחד, ואילו מפלגת יש עתיד של יו"ר האופוזיציה לפיד, לא עוברת את אחוז החסימה.

המפלגה השנייה בגודלה היא "בנט 2026", של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עם 9 מנדטים, ומיד לאחרי מכן מפלגת "ש"ס" של דרעי עם 11, "ישראל ביתנו" של ליברמן והדמוקרטים של יאיר גולן עם 10 כל אחת ו"יהדות התורה" עם 9.

המפלגות של בן גביר וסמוטריץ' מקבלות 7 ו-5 מנדטים בהתאמה והמפלגה החדשה של איזנקוט מקבלת 4 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות "חד"ש-תע"ל" ו"רע"מ" מקבלות כל אחת 5 מנדטים. חלוקת המנדטים הנוכחית היא - 53 לאופוזיציה ו-67 לקואליציה. "יש עתיד", מפלגות "המילואימניקים", "כחול לבן", ו"בל"ד" לא עוברות את אחוז החסימה.

i24NEWS

האינטרס הציבורי בחנינה:

בסקר נוסף שבוצע עבור "7 שרון גל", ברקע בקשת החנינה של רה"מ מהנשיא הרצוג נשאל "מה לדעתכם האינטרס הציבורי הנכון", 45% ענו "לסיים את הפרשה בהקדם, גם אם החנינה לא תותנה בהודאה ובפרישה מהחיים הציבוריים", ו-46% ענו שהאינטרס הוא "שהמשפט יימשך עד סופו, גם אם זה יגרום להמשך המתיחות הציבורית", לעומת 25% ממצביעי הקואליציה.

במענה לשאלה "האם ביטול המשפט והענקת חנינה לנתניהו תרגיע את הלהבות והשסע בעם?", 35% ענו שכן, לעומת 56% שענו לא.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור i24NEWS בתאריך ה-30 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 500 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.